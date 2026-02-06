„Șoferul și-a pierdut răbdarea din cauza agitației unor elevi”, se arată într-un e-mail transmis părinților de către Consorțiul pentru Transport Școlar din Ottawa (CTSO), relatează publicația franceză Midi Libre.

Copiii se întorceau acasă în cartierul Vanier. O elevă a alertat imediat poliția, care a intervenit rapid pentru a-i prelua pe tineri.

„E îngrijorător. E vorba despre viața copiilor noștri, care se află în mâinile lui”, a declarat Cristina Carvalho, mama uneia dintre elevele aflate în autobuz.

Un alt șofer a fost chemat pentru a finaliza traseul și a-i duce în siguranță pe elevi acasă.

Conform directorului CTSO, șoferul a fost imediat concediat, iar autoritățile au deschis o anchetă internă. „Este prima dată când asist la o astfel de situație”, a declarat acesta.

Poliția din Ottawa a demarat, de asemenea, o investigație pentru a elucida complet circumstanțele incidentului.

Un alt caz a avut loc în nordul Italiei, unde un copil de 11 ani a fost obligat să meargă aproape 6 kilometri pe jos, pe ger și ninsoare, după ce a fost dat jos dintr-un autobuz.



