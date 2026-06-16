Cum funcționa „comerțul cu puncte” în Germania

O modificare importantă a legislației rutiere din Germania va intra în vigoare la 1 iulie 2026 și vizează șoferii care încearcă să evite sancțiunile pentru încălcarea regulilor de circulație.

Până acum, persoanele surprinse trecând pe culoarea roșie a semaforului sau depășind semnificativ viteza legală puteau evita acumularea punctelor de penalizare prin intermediul unor așa-numiți „oameni de paie”. Practica era cunoscută drept „comerț cu puncte” și a fost promovată ani la rând inclusiv pe internet.

Mecanismul era relativ simplu. După primirea documentelor de la autorități în urma unei contravenții rutiere, șoferul transmitea formularul de audiere unui intermediar specializat în astfel de servicii.

Acesta găsea o persoană dispusă să se declare în mod fals drept conducătorul vehiculului în momentul comiterii faptei. Formularul era completat de respectiva persoană, iar autoritatea competentă închidea procedura împotriva șoferului real. În schimb, „omul de paie” primea punctele de penalizare și era remunerat pentru acest serviciu. Potrivit Auto Club Europa (ACE), furnizorii comerciali au profesionalizat acest model și l-au promovat în mod deschis pe internet.

Noi reguli pentru șoferi de la 1 iulie

Deși practica era considerată problematică din punct de vedere moral și putea fi încadrată în anumite situații ca denunțare falsă, în baza articolului 164 din Codul Penal german, nu exista până acum o normă legală clară care să permită sancționarea eficientă a comerțului cu puncte.

Legiuitorul german a intervenit prin cea de-a cincea lege de modificare a Legii circulației rutiere.

Astfel, de la 1 iulie 2026 va fi introdus noul articol 4c din Legea circulației rutiere (StVG). Acesta prevede în mod explicit sancționarea persoanelor care induc în eroare autoritățile cu privire la adevăratul autor al unei contravenții, precum și a celor care oferă, intermediază sau organizează astfel de practici.

Amenzi de până la 30.000 de euro

Cei care continuă să participe la comerțul cu puncte după intrarea în vigoare a noilor reguli riscă sancțiuni financiare severe. Potrivit articolului 23 din Legea circulației rutiere, modificat de asemenea prin noua legislație, contravențiile pot fi sancționate cu amenzi de până la 30.000 de euro.

Măsura îi vizează atât pe cei care acceptă să preia punctele de penalizare în locul șoferilor reali, cât și pe operatorii comerciali care intermediază aceste servicii.

ADAC, cel mai mare club auto din Germania și din Europa, a salutat modificarea legislativă, pe care o consideră „o contribuție importantă la creșterea siguranței rutiere”.

Cât plătești în România dacă te prinde radarul cu 20 sau 50 km/h peste limită

Depășirea limitei de viteză în localitate rămâne una dintre cele mai frecvente abateri de pe drumurile din România. În 2026, prin implementarea completă a sistemelor automate din proiectul e-SIGUR, a camerelor inteligente și a radarelor capabile să calculeze inclusiv viteza medie de deplasare, șansele de a scăpa nesancționat au scăzut la minimum.

Pentru cele trei praguri de viteză, care îi fac pe șoferi să ajungă în fața agenților de poliție sau le aduc plicul cu procesul-verbal acasă, există amenzi, dar și sancțiuni complementare:

Dacă depășești cu 20 km/h (ex.: rulezi cu 70 km/h într-o zonă cu limită de 50 km/h): Intri în prima clasă de sancțiuni. Primești 2 sau 3 puncte de amendă (între 405 și 607,5 lei) și 2 puncte de penalizare. Nu se suspendă permisul.

(ex.: rulezi cu 70 km/h într-o zonă cu limită de 50 km/h): Intri în prima clasă de sancțiuni. Primești 2 sau 3 puncte de amendă (între 405 și 607,5 lei) și 2 puncte de penalizare. Nu se suspendă permisul. Dacă depășești cu 30 km/h (ex.: rulezi cu 80 km/h): Intri în clasa a II-a de sancțiuni. Sancțiunea este de 4 sau 5 puncte de amendă (între 810 și 1.012,5 lei) și 3 puncte de penalizare. Nu se suspendă permisul.

(ex.: rulezi cu 80 km/h): Intri în clasa a II-a de sancțiuni. Sancțiunea este de 4 sau 5 puncte de amendă (între 810 și 1.012,5 lei) și 3 puncte de penalizare. Nu se suspendă permisul. Dacă depășești cu fix 50 km/h (ex.: rulezi cu 100 km/h): Te afli la pragul critic dintre clasa a III-a și clasa a IV-a. Dacă aparatul radar înregistrează o viteză cuprinsă între 41 și 50 km/h peste limită, primești 9-20 puncte de amendă (între 1.822,5 și 4.050 de lei) și 6 puncte de penalizare.

Dacă depășești limita cu mai mult de 50 km/h (chiar și cu un singur kilometru în plus, adică 51 km/h peste limită/101 km/h în localitate), permisul de conducere se suspendă automat pentru o perioadă de 90 de zile, mai ales că polițiștii români folosesc acum sistemul e-SIGUR, care face aproape imposibilă contestarea în instanță a încălcărilor limitelor de viteză.

Valoarea punctului de amendă este calculată ca 5% din salariul minim brut pe economie, fiind însă plafonat la valoarea de 202 lei (stabilită în urma modificării salariului minim la 4.050 de lei).

Vezi și cum pot afla șoferii români istoricul de amenzi și numărul de puncte de penalizare

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