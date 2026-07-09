Procurorii militari au pus sechestru pe averea lui Raed Arafat într-un dosar în care șeful DSU și alte 16 persoane sunt acuzate de contrabandă cu un elicopter SMURD. Prejudiciul total estimat a urcat la 8 milioane de lei, iar cazul este instrumentat de Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel.

În acest context, șeful DSU a reacționat. „Mă văd obligat să vin cu câteva explicații după ce am văzut reacția media la știrea dată pe surse, azi-noapte, că conturile doctorului Arafat au fost poprite, bunurile secestrate și așa mai departe. […] Da, asta s-a întâmplat, într-adevăr, ieri, de către procurorul militar care instrumentează unul din cele două dosare. De fapt, instrumentează ambele dosare, cel cu contrabandă cu elicopterul, nu poți să nu zâmbești când vorbești de asta, și celălalt, cu angajările fictive, care numai fictive nu sunt. Dar de dosarul celălalt o să mai ies săptămâna viitoare și o să explic mai multe. Acum o să mă concentrez pe subiectul zilei, adică pe sechestrarea bunurilor și poprirea conturilor”, a transmis Raed Arafat într-un mesaj video pe Facebook.

Secretarul de stat în MAI a explicat că „măsurile asigurătorii reprezintă unele dintre cele mai severe și intruzive măsuri procesuale pe care statul le poate dispune împotriva unei persoane” și că afectează „dreptul de proprietate, activitatea profesională și reputația”. „Tocmai din acest motiv, ele au caracter excepțional și nu pot fi dispuse decât în condițiile strict prevăzute de lege, pe baza unei motivări reale, concrete și individualizate”, a precizat Raed Arafat.

„În acest caz, măsurile au fost luate fără nicio motivare concretă. Dispunerea unor măsuri asigurătorii fără nicio motivare privind necesitatea lor reprezintă un act arbitrar și o încălcare gravă a principiilor statului de drept. Personal, nu am avut nicio atribuție legală, nicio competență și nicio implicare în activitățile care ar fi generat pretinsul prejudiciu. Cu toate acestea, sunt supus unor măsuri restrictive dispuse fără fundament factual și fără motivarea cerută de lege”, susține șeful DSU.

„Cu atât mai inacceptabilă este această măsură în condițiile în care pretinsul prejudiciu constă exclusiv în TVA pe care o instituție a statului avea obligația legală să o achite, iar beneficiarul acestei taxe este tot statul. Statul nu poate pretinde că este victima propriilor obligații neîndeplinite”, a menționat el.

Arafat consideră că, „în mod inexplicabil, aceeași instituție publică care astăzi pretinde existența unui prejudiciu a susținut anterior, în exercitarea atribuțiilor sale legale, că toate activitățile au fost desfășurate în deplină legalitate”. „Această schimbare radicală de poziție, lipsită de orice justificare, reprezintă o conduită incompatibilă cu legea și cu obligația autorităților de a acționa cu bună-credință și consecvență. Statul de drept nu poate funcționa pe baza contradicțiilor instituțiilor publice și a măsurilor dispuse fără justificare. Legea trebuie respectată, în primul rând, de cei care o aplică”, a subliniat Raed Arafat.

În acest context, a precizat că se va apăra inclusiv în instanță: „Îmi rezerv dreptul de a formula toate demersurile judiciare și extrajudiciare necesare pentru înlăturarea vătămărilor cauzate prin aceste acțiuni și pentru atragerea răspunderii tuturor persoanelor implicate. Totodată, voi solicita tragerea la răspundere a celor care, din jocuri de culise sau ca exponenți ai unor centre de interese preocupate de discreditarea mea, au înțeles să utilizeze instituțiile statului ca instrumente pentru atingerea unor scopuri străine de lege și de interesul public”.

Am dreptul să mă apăr, am zis-o. N-am nimic cu justiția, respect. Ascult ce se cere, tot. Dar am dreptul să mă apăr public. Nu pot să aștept să ajung în fața instanței peste câteva luni, când deja sunt terfelit complet, judecat și terminat public de mass-media și de toată lumea. Nu se poate. […] Și rămâne întrebarea mea. Ce ați păzit până în ziua de astăzi, dacă ați considerat din 2023, cineva dintre voi, că trebuie plătit TVA? Dacă asta a existat, lucru clasat, încă o dată, de DNA, adică nu l-a luat în considerare, ce ați păzit până în ziua de astăzi și de ce n-ați mers să recuperați TVA-ul? Raed Arafat, secretar de stat în MAI și șeful DSU:

Declarațiile integrale pot fi urmărite în imaginile video de mai jos:

Raed Arafat a fost pus sub acuzare în aprilie în dosarul privind cumpărarea unui elicopter fără plata TVA de către Inspectoratul General de Aviație în 2017

Pe 21 aprilie, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, secretar de stat în MAI, a fost audiat de către procurorii militari, iar apoi a fost pus sub acuzare.

Mai exact, anchetatorii au verificat modul cum Inspectoratul General de Aviație, care aparține de Ministerul de Interne, a cumpărat în 2017 un elicopter SMURD pentru care nu s-a plătit TVA, pentru înlocuirea unui elicopter românesc care s-a prăbuşit în 2016 în Republica Moldova.

„La data de 02.06.2016, un elicopter al Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne (I.G.Av.), aflat în misiune tip S.M.U.R.D. în Republica Moldova, s-a prăbuşit în zona localităţii Haragîş, accidentul soldându-se cu dauna totală a elicopterului şi cu decesul celor patru persoane aflate la bord. În vederea soluţionării dosarului de daună privind «Asigurarea CASCO – toate riscurile – a elicopterelor», asiguratorul avea opţiunea de a achita asiguratului I.G.Av., valoarea agreată de asigurare în cuantum de 23.343.667,84 lei (5.270.045,79 euro în echivalent) sau de a înlocui elicopterul prăbuşit cu o aeronavă în configuraţie asemănătoare”, au transmis procurorii militari acum trei luni.

Părțile au convenit ca despăgubirea să se facă prin înlocuirea elicopterului distrus cu unul similar, echipat la același nivel, inclusiv în ceea ce privește dotările medicale.

„În contextul procesului de înlocuire al aeronavei distruse, în luna noiembrie 2017, I.G.Av. a preluat în proprietate noul elicopter pe insula Guernsey (teritoriu care aparţinea de Marea Britanie, dar se afla în afara teritoriului în scopuri de TVA al Uniunii Europene), pe care l-a importat în România, iar punerea în exploatare, potrivit specificului autorităţii, putea fi realizată numai după efectuarea formalităţilor vamale şi acordarea liberului de vamă, inclusiv achitarea sau garantarea drepturilor datorate în vamă”, mai transmis procurorii”, au susținut procurorii.

Raed Arafat are 62 de ani și este considerat fondatorul medicinei de urgență în România, prin înființarea și dezvoltarea SMURD încă din 1990.