Somnul a fost eliberat înapoi în Dunăre

Captura a fost făcută de mai mulți pescari din Varna, prieteni ai echipei Go Fish, iar lupta cu peștele a durat aproximativ 40 de minute. În acest timp, somnul a tras de mai multe ori aproape tot firul de pe mulinetă, iar pescarii au fost nevoiți să se bazeze pe echipament, experiență și multă răbdare pentru a-l aduce lângă barcă.

Aceștia au folosit lansetă Filstar Xtreme Cat, o mulinetă Shimano Sedona 8000, fir Lazer PE10, un vârtej NT Swivel SP JIG Snap de 230 lb, forfac Xesta Assist PE 140 lb și cârlige Decoy Quattro CS 1/0 și Sensei F401 2/0. Ca momeală, pescarii ar fi folosit râme, coropișnițe și scoici de râu.

După ce a fost scos la mal și fotografiat, peștele a fost eliberat nevătămat înapoi în apele Dunării. Pescarii spun că reușita nu a ținut doar de noroc, ci și de pregătire, răbdare și experiență.

Peștele avea 2,8 metri

Somnul prins pe Dunăre în zona satului Popina, din regiunea Silistra, pe sectorul bulgăresc al Dunării, avea 280 de centimetri lungime. Potrivit tabelelor ihtiologice, somnii europeni care au între 250 și 260 de centimetri pot cântări între 110 și 135 de kilograme și pot avea peste 35 de ani.

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Cum exemplarul prins acum era și mai lung, pescarii și martorii cred că peștele ar putea fi mai bătrân și mai greu decât aceste valori orientative. Totuși, greutatea de peste 150 de kilograme rămâne o estimare, pentru că somnul nu a fost pus pe cântar.

Captura extrem de rară a atras rapid atenția pasionaților de pescuit din Bulgaria și Serbia, care spun că evenimentul va rămâne unul dintre cele mai importante reușite de pescuit de pe Dunăre din ultima vreme. Pentru pescarii care au participat la captură, momentul a fost descris ca o „realizare de vis”. Peștele uriaș a fost însă lăsat să trăiască mai departe în fluviu, după fotografiile făcute la mal.

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