Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, a petrecut noaptea de luni spre marți în Arestul Central al Capitalei, după ce a fost reținut de procurorii DIICOT într-un nou dosar penal. Alături de el, a fost reținut și presupusul său complice, omul de afaceri Ionel Rusen. Ambii urmează să fie prezentați astăzi Tribunalului București, cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Călin Georgescu a fost scos din arest și dus la Tribunalul București

UPDATE ora 10.50: Călin Georgescu a fost scos din arest și dus la Tribunalul București, alături de omul de afaceri Ionel Rusen. Procurorii DIICOT cer arestarea pentru 30 de zile în cazul celor doi. Indiferent care va fi decizia magistraților, aceasta va putea fi contestată la Curtea de Apel București.

Pe treptele Tribunalului București s-au adunat deja susținătorii fostului candidat la alegerile prezidențiale.

Călin Georgescu și-a petrecut prima noapte în Arestul Central al Capitalei

Știrea inițială: După ce a fost dus la audieri luni, 21 septembrie 2026, la sediul DIICOT, Călin Georgescu a fost reținut, iar ulterior și-a petrecut prima noapte în Arestul Central al Capitalei. Reținut a fost și presupusul său complice Ionel Rusen.

În cursul zilei de marți, 22 septembrie 2026, ambii ar urma să fie prezentați la Tribunalul București cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

În Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din București, Călin Georgescu ar fi stat cu alți trei deținuți în celulă. Potrivit surselor Libertatea, fostul candidat la alegerile prezidențiale ar fi avut dreptul la periuța de dinți, lenjerie și prosop.

Lui Călin Georgescu i-ar fi fost făcută și vizita medicală, iar pe perioada reținerii nu ar avea dreptul de vizită de la aparținători, au mai precizat sursele Libertatea.

Care sunt acuzațiile care i se aduc lui Călin Georgescu

Cazul actual împotriva lui Călin Georgescu a pornit de la o plângere a omului de afaceri Răzvan Leu. Acesta susține că a fost păgubit cu 1,1 milioane de euro și a depus plângerea la DIICOT la finalul anului 2024.

Fostul candidat la prezidențiale i-ar fi propus o afacere ce presupunea tranzacții cu metale prețioase, pentru care era necesară o linie de credit de 6 milioane de euro. În acest scop, Răzvan Leu ar fi fost îndemnat să plătească o garanție de 1 milion de euro și ulterior încă 100.000 de euro, cu promisiunea obținerii unui împrumut de până la 15 milioane de euro. Cu toate acestea, creditul nu a fost acordat, iar omul de afaceri susține că nu a mai primit niciodată banii înapoi, deși spune că ar fi încercat să îi obțină pe cale amiabilă mai mult timp. În total, trei oameni de afaceri ar fi depus plângeri la DIICOT împotriva lui Călin Georgescu în acest dosar.

Ce pedeapsă riscă fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024

Pentru infracțiunea de înșelăciune în formă simplă, limitele de pedeapsă sunt între 6 luni și 3 ani. Dacă infracțiunea a fost comisă prin mijloace frauduloase și a avut consecințe grave, pedeapsa maximă poate ajunge la 10 ani de închisoare.

„Potrivit Codului Penal, în forma tip, pedeapsa este de la 6 luni la 3 ani. Dar dacă vorbim de forma agravată, respectiv aceea prin care se folosesc și mijloace frauduloase, acolo avem 1 la 5 ani de închisoare.

Acum, cu privire la consecințele deosebit de grave, practic situația aceasta este dată de un singur lucru, adică de valoarea pagubei. Aici fiind vorba de peste 1.000.000 de euro, această sumă practic trece cumva infracțiunea respectivă cu consecințe deosebit de grave”, a explicat avocatul Adrian Cuculis, pentru Libertatea.

Totodată, avocatul Adrian Cuculis a mai explicat și cum sunt date „consecințele deosebit de grave” și când pot fi stabilite.

„Consecințele deosebit de grave sunt date de paguba materială de peste 2 milioane de lei. Și atunci practic lucrurile sunt mai complicate pentru el prin prisma asta, ca să spunem așa, pentru că ai o majorare de pedeapsă în situația aceasta”, a mai adăugat avocatul Adrian Cuculis.

Avocatul Adran Cuculis

Procurorii DIICOT l-au ridicat pe Călin Georgescu din trafic și au făcut percheziții la vila din Mogoșoaia

Anchetatorii au descins luni la locuința lui Călin Georgescu din Mogoșoaia, unde au desfășurat percheziții timp de nouă ore, potrivit unui comunicat al DIICOT de luni. Alte percheziții au avut loc în București, Ciolpani și Buftea.

În urma acestora, au fost ridicate mai multe obiecte, printre care sisteme de bruiaj, documente suspecte, două pașapoarte și o legitimație, precum și diverse dispozitive de stocare a datelor.

Un detaliu controversat descoperit în timpul perchezițiilor a fost o legitimație diplomatică pe numele lui Călin Georgescu, aparent emisă de Ordinul Cavalerilor de Malta. Documentul menționa titlul de „senator” și includea o fotografie a fostului candidat la prezidențiale. Totuși, Ambasada Ordinului Suveran Militar de Malta în România a dezmințit autenticitatea documentului.

Călin Georgescu mai este vizat într-un dosar privind propaganda legionară

Numele lui Călin Georgescu este vizat în alte două dosare penale. Prima cauză implică acuzații de propagandă legionară, iar cea de-a doua vizează presupuse acțiuni împotriva ordinii constituționale și nereguli în finanțarea campaniei electorale din noiembrie 2024.

În dosarul privind propaganda legionară, procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au dispus, la 2 iulie 2025, trimiterea în judecată a fostului candidat. Ancheta susține că, între 16 iunie 2020 și 16 mai 2025, Georgescu ar fi promovat ideologii fasciste, rasiste și xenofobe în spațiul public.

Potrivit rechizitoriului, acesta ar fi făcut declarații publice în care l-a elogiat pe Ion Antonescu, condamnat pentru crime de război și genocid, dar și pe alți lideri ai Mișcării Legionare, inclusiv Corneliu Zelea Codreanu și Ion Moța.

„Prin declarațiile publice și postările online, inculpatul a urmărit normalizarea și revitalizarea acestei ideologii extremiste în rândul opiniei publice”, se arată în documentele anchetatorilor.

După mai multe amânări în cadrul procedurii de cameră preliminară la Tribunalul București, pe 9 februarie 2026 s-a decis că procesul poate începe. Deși inițial Călin Georgescu a fost plasat sub control judiciar în februarie 2025, măsura a fost revocată definitiv de Tribunalul București la 3 aprilie 2026.

Al doilea dosar în care este implicat Călin Georgescu vizează acțiuni împotriva ordinii constituționale

Cel de-al doilea dosar în care este implicat Călin Georgescu privește acuzații de complicitate la tentativă de subminare a ordinii constituționale și comunicare de informații false în formă continuată. Alături de fostul candidat, în acest dosar au mai fost inculpate 21 de persoane, printre care și Horațiu Potra, acuzat de organizarea unui grup paramilitar.

Ancheta a fost declanșată după anularea, la data de 6 decembrie 2024, a primului tur al alegerilor prezidențiale de către Curtea Constituțională. Decizia CCR a fost luată în urma unor documente desecretizate de CSAT, care indicau nereguli în finanțarea campaniei electorale și posibile influențe externe. După această decizie, Georgescu și Potra s-ar fi întâlnit într-un complex din Ciolpani, județul Ilfov, pentru a pune la cale acțiuni violente ce vizau destabilizarea ordinii publice și manipularea protestelor din București.

În noaptea de 7 spre 8 decembrie 2024, controalele poliției au dus la descoperirea unor arme albe, pistoale, bastoane telescopice și materiale pirotehnice în mai multe autoturisme aflate în Ilfov, Dâmbovița și București.

ÎCCJ a decis începerea procesului pe fond pentru Georgescu și Potra

La data de 6 august 2026, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a decis începerea procesului pe fond împotriva lui Călin Georgescu, Horațiu Potra și celorlalți 20 de inculpați. Magistrații au respins toate contestațiile formulate în cadrul procedurilor din camera preliminară, menținând decizia Curții de Apel București din 2 aprilie 2026, care constatase legalitatea rechizitoriului.