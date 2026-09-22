În ultimii ani, pe lângă numele consacrate care erau cerute pentru concerte, au apărut și doi maneliști foarte căutați: Bogdan de la Ploiești și Tzancă Uraganu!

Recunoscuți pentru atmosfera pe care o fac la petrecerile private, Bogdan de la Ploiești și Tzancă Uraganu nu s-au ferit să dezvăluie sumele pe care le cer pentru o cântare în anul 2026. Iar banii pe care oamenii trebuie să-i scoată din buzunar ca să-i vadă live pe cei doi maneliști nu sunt deloc puțini.

Potrivit unui filmuleț care a apărut pe TikTok, Bogdan de la Ploiești le-a dezvăluit internauților suma cerută. „Câți bani iei la un majorat pentru o cântare?” l-a întrebat un fan, iar manelistul nu s-a ferit să ofere un răspuns direct.

„Deci prețul meu este peste 10.000 de euro, dar este și justificat. În primul rând, eu am și producător, și manager... Și nu mai puțin de 10 persoane în orchestră, plus patru mașini, plus șofer, plus drumuri și așa mai departe... Bilete de avion, cazare... Deci, să faci o petrecere cu Bogdan de la Ploiești e ceva tare și ceva wow”, a spus Bogdan de la Ploiești într-un clip video care s-a viralizat pe internet.

În trecut, și Tzancă Uraganu a vorbit despre banii pe care îi primește pentru un eveniment privat. Iar suma nu diferă prea mult de cea anunțată de Bogdan de la Ploiești. Mai exact, și el cere tot peste 10.000 de euro!

„Între 10.000 și 15.000 de euro. Plus TVA”, spunea în acest an Tzancă Uraganu pe TikTok.

În 2025, celebrul manelist vorbea pe rețelele de socializare și de sume mult mai mari pentru o cântare privată: „Cânt și pe 30.000, și pe 25.000. Acum două-trei săptămâni am cântat pe 30.000. Pe 25.000, 15.000, 17.000 de euro”.