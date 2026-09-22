O aniversare care trebuia să fie liniștită s-a transformat într-un coșmar pentru o femeie din New York. Chiar în ziua în care împlinea 47 de ani, Danielle Tammone a căzut într-o groapă de aproximativ 2,4 metri care s-a deschis brusc în curtea casei sale din Long Island. Femeia a povestit că pământul a cedat fără niciun avertisment, iar câteva clipe mai târziu s-a trezit prinsă într-o gaură adâncă, în apă și pământ, fără să știe dacă va reuși să iasă, relatează CBS News.

„Asta ar putea fi data morții mele”

Incidentul s-a petrecut joi, 17 septembrie, chiar în curtea locuinței sale din Bohemia, Long Island.

„A fost ciudat. Totul s-a întâmplat atât de repede. Și apoi eram pur și simplu jos, într-o groapă de aproape 2,4 metri, cu apă și bucăți de gazon”, a povestit Danielle Tammone pentru sursa citată.

Femeia a încercat să se cațere singură spre suprafață, însă pereții din jurul ei se desprindeau. În timp ce încerca să găsească o cale de ieșire, Danielle a realizat cât de gravă devenise situația.

„E ziua mea. Asta ar putea fi data morții mele”, a mai povestit ea pentru CBS New York.

Groapa pare să se fi format în zona unui puț vechi.

Două vecine i-au auzit strigătele

Salvarea a venit de la două femei care locuiau în apropiere și care i-au auzit strigătele. La început, acestea nici măcar nu și-au dat seama unde se afla Danielle.

„Inițial am crezut că este în magazie sau undeva pe acolo. Nu ne uitam la pământ”, a povestit Christine Chanowsky, una dintre vecinele care au găsit-o.

Cele două femei au filmat momentul în care au descoperit-o în groapă și au sunat imediat la serviciul de urgență 911. La fața locului au ajuns echipele de intervenție, care au coborât o scară în groapă. Danielle a reușit apoi să urce și să iasă la suprafață.

Salvatorii i-au cântat „La mulți ani”

După momentele de panică, finalul a fost unul neașteptat. Odată scoasă din groapă, salvatorii i-au cântat „La mulți ani”.

„Și toți mi-au cântat «La mulți ani». A fost minunat”, a povestit femeia.

Danielle Tammone a scăpat cu răni ușoare și a spus că se consideră norocoasă pentru că nu a căzut direct pe pietre.