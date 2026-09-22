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Nicușor Dan a explicat ce se întâmplă dacă Siegfried Mureșan nu reușește să formeze guvernul: Toate variantele pe care le știți

Veronica Micu
Veronica Micu
Jurnalist
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Nicușor Dan îmbrăcat în costum bleumarin și cravată cu model, privind spre cameră din spatele unui pupitru oficial.
Președintele Nicușor Dan. Foto: Facebook/Nicușor Dan
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Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, la New York, că „suntem într-un interval de 10 zile” în care atenția trebuie să fie concentrată asupra nominalizării lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Șeful statului a precizat că, în cazul în care propunerea nu va trece de Parlament, există și alte variante pentru formarea unui nou guvern, inclusiv un Executiv tehnocrat sau o rotativă.

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat despre declarația lui Sorin Grindeanu, potrivit căreia nu este exclus un guvern PSD-AUR până în 2028.

„Suntem într-un interval de 10 zile în care, în opinia mea, trebuie să ne concentrăm numai la întrebarea dacă această nominalizare va avea succes sau nu și dacă se va întâmpla să nu aibă succes, nu există numai cele două opțiuni. Și nici PSD și AUR, împreună, nu au majoritate. Dar nu vreau să intrăm într-o lungă teorie despre toate aceste opțiuni, vreau să ne concentrăm în momentul ăsta numai să vedem dacă propunerea făcută de mine trece sau nu trece”, a declarat președintele, conform presidency.ro.

Nicușor Dan: „Sunt și alte variante”

Întrebat ce alte variante există pentru formarea unui guvern, Nicușor Dan a răspuns: „Tehnocrat, rotative și toate astea pe care le știți”.

Președintele a fost întrebat și ce se va întâmpla dacă Guvernul condus de Siegfried Mureșan nu va obține votul Parlamentului și dacă va continua discuțiile cu partidele.

„Haideți să ajungem la sfârșit cu această procedură în care suntem. Eu sper să aibă succes. Am spus de la început că e dificil, și, dacă se va întâmpla să nu aibă succes, atunci o să facem din nou toate discuțiile și cu toate ipotezele”, a mai spus Nicușor Dan.

Siegfried Mureșan are la dispoziție 10 zile pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului și listei noului Guvern, după publicarea decretului de desemnare în Monitorul Oficial.

Nicușor Dan respinge ideea că desemnarea lui Mureșan ar fi fost o răzbunare

Președintele Nicușor Dan a respins și ideea că desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier ar fi fost făcută din răzbunare. Șeful statului a fost întrebat de ce nu l-a sunat și pe președintele PNL înainte de a anunța nominalizarea. „Ne întâlnisem în acea zi și cu președintele PNL, și cu președintele USR, și cu domnul Hunor de la UDMR și mi-au spus că au o propunere și eu am acceptat acea propunere”, a răspuns Nicușor Dan.

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Întrebat despre percepția unor liberali potrivit căreia nominalizarea ar fi fost făcută din răzbunare, președintele a replicat: „Păi, stați o secundă. Eu am răspuns afirmativ unei propuneri. Când răspunzi afirmativ, nu poate să fie răzbunare”.

Nominalizarea lui Siegfried Mureșan a fost făcută după consultările cu partidele, în condițiile în care nu exista o majoritate parlamentară conturată.

Ce spune Nicușor Dan despre mandatul lui Siegfried Mureșan

Președintele a fost întrebat și ce îi recomandă premierului desemnat după ce liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că, în cazul în care nu reușește să strângă o majoritate, Siegfried Mureșan ar trebui să își depună mandatul.

„Eu am desemnat un prim-ministru și, așa cum am spus în momentul acela, îmi doresc ca el să convingă o majoritate și să facă un guvern care să treacă, bineînțeles, un guvern care să păstreze direcția pro-occidentală și să păstreze obligațiile pe care România și le-a luat, inclusiv în ceea ce privește traiectoria fiscală. Asta e tot ce pot să spun și, în zilele astea, după ce a intrat oficial în cele 10 zile în care să vină în fața Parlamentului, nu o să fac alte comentarii decât că îmi doresc să ajungă la o soluție care să treacă de votul Parlamentului”, a precizat Nicușor Dan.

PSD a anunțat luni că nu va vota un Guvern condus de Siegfried Mureșan.

„Toată lumea face greșeli”

Șeful statului nu a vrut să precizeze ce greșeli nu ar trebui să repete premierul desemnat Siegfried Mureșan, după ce afirmase anterior că Guvernul a făcut și greșeli.

„Eu am vorbit general și ați văzut că nu am făcut niciodată evaluări ale activității guvernului, pentru că nu cred că e treaba mea să o fac. Toată lumea face greșeli. Eu am făcut greșeli. Am făcut greșeli ca primar. Haideți să vedem programul de guvernare, dar sunt sigur că o să fie unul adaptat realităților”, a mai spus președintele Nicușor Dan.

România, în criză politică de peste 4 luni

România este în criză politică din 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile. Pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut după 11 luni de la învestire. Ulterior, Nicușor Dan a făcut două nominalizări pentru funcția de premier: Eugen Tomac, care și-a depus mandatul înainte de votul din Parlament, și Adrian Veștea, al cărui guvern a fost respins pe 22 iunie.

Pe 5 septembrie s-au împlinit 4 luni de când România este condusă de un guvern interimar, premier fiind tot Bolojan. Pe 17 septembrie, preşedintele Nicuşor Dan a anunţat într-o declarație de presă făcută după consultările cu partidele politice că îl propune pentru funcţia de premier pe Siegfried Mureşan. Acesta are la dispoziție 10 zile să formeze un Guvern cu care să vină în fața Parlamentului ca să ceară votul de învestitură.

Citește și: Traian Băsescu a dat verdictul despre Guvernul lui Siegfried Mureșan, cu 10 zile înainte de votul din Parlament

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Tags: PSD - Partidul Social Democrat AUR - Alianta pentru Unirea Romanilor Guvernul Romaniei Criză politică Nicușor Dan Sorin Grindeanu Siegfried Mureșan
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