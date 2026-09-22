Protestul ciobanilor: 30 de suspecți, ridicați de mascați, după violențele din Piața Victoriei din București

Polițiștii din București au efectuat marți 29 de percheziții în Capitală și 15 județe, investigând violențele din protestul ciobanilor din Piața Victoriei, din 15 septembrie 2026. 30 de persoane urmează să fie duse la audieri.

30 de suspecți vor fi duși la audieri marți, în cazul violențelor de la protestul ciobanilor

Poliţia Capitalei a desfăşurat, marţi, 22 septembrie 2026, o amplă operaţiune pentru elucidarea violenţelor ce au avut loc pe 15 septembrie în Piaţa Victoriei din Bucureşti, în timpul protestului organizat de crescătorii de oi. În cadrul acestei acţiuni, au fost efectuate 29 de percheziţii domiciliare şi au fost emise 30 de mandate de aducere în Bucureşti şi în alte 15 judeţe, potrivit News.ro.

„Astăzi, 22 septembrie 2026, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul Grupuri Infracţionale Violente şi Serviciul de Investigaţii Criminale Central, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare 29 de mandate de percheziţie domiciliară şi 30 de mandate de aducere în municipiul Bucureşti şi în judeţele Arad, Bacău, Bistriţa-Năsăud, Brăila, Călăraşi, Cluj, Constanţa, Covasna, Dâmboviţa, Gorj, Ialomiţa, Prahova, Sălaj, Timiş şi Vaslui”, a transmis Poliţia Capitalei.

Ancheta vizează infracțiuni precum instigare la ură, distrugere și lovire sau alte violențe

Ancheta vizează 40 de persoane suspectate de săvârşirea unor infracţiuni precum instigare publică, ultraj, tulburarea ordinii şi liniştii publice, distrugere, lovire sau alte violenţe. Pentru 10 dintre acestea au fost deja dispuse măsuri preventive.

În timpul protestului din 15 septembrie, mai mulţi participanţi ar fi recurs la acte de violenţă împotriva forţelor de ordine. Potrivit anchetatorilor, „mai multe obiecte, respectiv borduri, sticle, garduri metalice şi obiecte pirotehnice, ar fi fost aruncate de către participanţii violenţi în direcţia efectivelor de jandarmi”. De asemenea, manifestanţii ar fi lovit jandarmii cu pumnii, picioarele şi cu bâte.

Pe lângă violenţele asupra forţelor de ordine, au fost atacate şi două persoane angajate ale unui trust media, care se aflau în zonă pentru a-şi exercita atribuţiile de serviciu. În plus, mai multe bunuri aparţinând Jandarmeriei, inclusiv o autospecială, au fost avariate în timpul incidentelor.

Operaţiunea de marţi a fost realizată cu sprijinul poliţiştilor din inspectoratele judeţene Arad, Bacău, Bistriţa-Năsăud, Brăila, Cluj, Constanţa, Covasna, Gorj, Prahova, Sălaj, Timiş şi Vaslui, precum şi cu participarea echipelor de intervenţie ale Inspectoratului General al Jandarmeriei Române. Reamintim că unul dintre instigatorii de la protestul ciobanilor a fost prins cu un pistol în mașină, în Bihor.

„În vederea administrării materialului probator şi documentării activităţii infracţionale, astăzi sunt puse în executare 29 de mandate de percheziţie domiciliară şi 30 de mandate de aducere”, au mai declarat poliţiştii.