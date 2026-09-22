Toamna astronomică începe săptămâna aceasta. Când dăm ceasurile înapoi și trecem la „ora de iarnă”

Vara astronomică se încheie în această săptămână, iar România intră oficial în sezonul zilelor tot mai scurte și al nopților mai lungi. Echinocțiul de toamnă are loc în noaptea de marți spre miercuri, la ora 03:05, iar următoarea schimbare importantă din calendar va veni peste doar câteva săptămâni.

Toamna astronomică începe pe 23 septembrie, la ora 03:05

Momentul exact al echinocțiului din acest an este 23 septembrie, ora 03:05, potrivit Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”. Echinocțiul de toamnă este momentul în care Soarele traversează ecuatorul ceresc, trecând din emisfera nordică a sferei cerești în cea sudică. În jurul acestui moment, Soarele răsare aproape de punctul cardinal est și apune aproape de vest, iar durata zilei și a nopții este aproximativ egală. De aici vine și termenul de „echinocțiu”, asociat ideii de zi și noapte cu durate apropiate.

După echinocțiu, lucrurile se schimbă treptat pentru România și restul emisferei nordice: zilele continuă să se scurteze, iar nopțile devin din ce în ce mai lungi. Procesul continuă până la 21 decembrie, când se produce solstițiul de iarnă și vom avea cea mai scurtă zi a anului. În emisfera sudică se întâmplă exact invers: echinocțiul din septembrie marchează începutul primăverii astronomice.

Când trece România la „ora de iarnă” în 2026

Schimbarea anotimpului astronomic nu înseamnă însă și schimbarea imediată a orei. În 2026, România va renunța la ora de vară în noaptea de sâmbătă, 24 octombrie, spre duminică, 25 octombrie. La ora 04:00, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, astfel încât va fi din nou ora 03:00.

Asta înseamnă că duminică, 25 octombrie, va fi una dintre cele mai lungi zile ale anului din punctul de vedere al orei oficiale, având practic 25 de ore. Data este stabilită prin regulile europene privind ora de vară. Comisia Europeană precizează că statele membre trec la ora de vară în ultima duminică din martie și revin la ora standard în ultima duminică din octombrie. Pentru anul 2026, perioada orei de vară se încheie oficial pe 25 octombrie.

„Ora de iarnă” nu există, de fapt, în mod oficial

Deși expresia „ora de iarnă” este folosită aproape universal în vorbirea de zi cu zi, specialiștii Observatorului Astronomic atrag atenția asupra unei diferențe interesante. Tehnic, nu există o „oră de iarnă”. După terminarea orei de vară, România revine la Timpul Legal Român, adică ora standard a țării.

România se află în fusul orar al Europei de Est. În perioada orei standard, Timpul Legal Român este cu două ore înaintea UTC, iar în perioada orei de vară, diferența este de trei ore. Prin urmare, ceea ce numim în mod obișnuit „trecerea la ora de iarnă” este, de fapt, revenirea la ora standard. În România, schimbarea sezonieră a orei a fost suspendată timp de 36 de ani, între 1943 și 1979, pe fondul condițiilor economice dificile și al perioadei postbelice, fiind reluată ulterior pentru alinierea la standardele internaționale și pentru eficiență energetică.

De ce mai schimbăm încă ora, deși UE a vrut să renunțe la sistem

Discuția despre renunțarea la schimbarea sezonieră a orei durează de ani buni. Comisia Europeană a propus încă din 2018 eliminarea schimbării orei de două ori pe an, după o consultare publică la care au participat aproximativ 4,6 milioane de persoane. Aproximativ 84% dintre respondenți s-au pronunțat atunci pentru renunțarea la schimbarea sezonieră a ceasurilor.