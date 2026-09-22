Apariția îngrijorătoare a Gabrielei Cristea. Ce a pățit vedeta la față: „Le-am dobândit în timpul sarcinilor”

Gabriela Cristea a apelat la o procedură cu laser pentru petele pigmentare apărute în perioada celor două sarcini. Prezentatoarea a povestit că a amânat tratamentul, iar după ședință a observat că petele sunt mai accentuate, lucru pe care l-a prezentat ca fiind parte din procesul procedurii.

Gabriela Cristea a mers la un centru specializat pentru o procedură destinată petelor pigmentare de la nivelul feței. Prezentatoarea a povestit pe rețelele sociale că aceste pete au apărut, în mare parte, în timpul sarcinilor, însă până acum nu a făcut un tratament pentru această problemă.

Vedeta s-a filmat în timpul procedurii și a explicat de ce a decis să intervină abia acum. „Sunt foarte lucioasă pe față pentru că sunt dată cu tot felul de creme și dacă mă vedeți așa pătată, este pentru că mi-am făcut, în sfârșit, un tratament pentru aceste pete pigmentare, pe care le-am dobândit în mare parte în timpul sarcinilor, dar nu le-am tratat. Astăzi am fost și mi-am făcut o terapie cu laser (...) Aici se văd deja rezultatele după tratament”, a spus Gabriela Cristea.

Petele pigmentare pot părea mai accentuate după procedură

Gabriela Cristea a explicat că, imediat după tratament, petele pigmentare au devenit mai vizibile. Potrivit prezentatoarei, acest lucru face parte din evoluția procedurii, urmând ca acestea să se estompeze treptat.

Procedurile cu laser pentru problemele de pigmentare pot avea mai multe indicații și protocoale, iar rezultatele și perioada de recuperare depind de tipul de procedură și de particularitățile pielii. Pentru astfel de tratamente, evaluarea și recomandarea unui medic dermatolog sunt importante.

Gabriela Cristea a apelat și la stimulare musculară

Pe lângă procedura pentru petele pigmentare, Gabriela Cristea a făcut și o ședință de stimulare musculară. Prezentatoarea a vorbit despre această procedură în contextul perioadei în care a slăbit.

Gabriela Cristea a spus că, în timpul procesului de slăbire, a încercat să acorde atenție aportului de proteine, tocmai pentru a limita pierderea masei musculare. Ea a recunoscut însă că a început procedura de stimulare musculară mai târziu decât și-ar fi dorit.