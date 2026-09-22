Numărul de puncte primite la pensie pentru perioada în care ai făcut armata depinde de momentul în care ai efectuat serviciul militar. Așa se explică de ce două persoane care au făcut armata aceeași perioadă pot avea punctaj diferit, dacă stagiul nu a fost realizat în aceiași ani.

Potrivit Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, în vigoare din 1 septembrie 2024, armata este considerată perioadă asimilată stagiului de cotizare, însă modul de calcul al punctajului diferă în funcție de momentul exact al serviciului militar, arată Adevărul.

Armata, recunoscută ca stagiu de cotizare

Conform articolului 14 al Legii nr. 360/2023, perioada în care o persoană a efectuat serviciul militar obligatoriu, fie ca militar în termen, cu termen redus, în concentrare, mobilizare sau în prizonierat, este recunoscută ca parte a stagiului de cotizare.

Calculul pensiei pentru stagiul militar

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Totuși, trebuie subliniat că această perioadă nu este considerată una contributivă, ceea ce înseamnă că nu generează puncte de stabilitate, acordate doar pentru stagiile de cotizare care depășesc 25 de ani. În schimb, contribuie la numărul total de puncte pentru pensie.

Cum se calculează punctele pentru serviciul militar

Valoarea punctelor de pensie obținute pentru serviciul militar depinde de perioada în care acesta a fost efectuat.

Astfel, există diferențe semnificative în funcție de intervalul legislativ în care se încadrează aceste perioade.

După 1 aprilie 2001

Pentru serviciul militar realizat după această dată și până la intrarea în vigoare a Legii nr. 360/2023, punctajul lunar se calculează folosind 25% din câștigul salarial mediu brut lunar aferent perioadei respective.

Acest lucru echivalează, în practică, cu 0,25 puncte pentru fiecare lună de serviciu militar.

Astfel, pe un an întreg de stagiu militar se acumulează 3 puncte lunare, care, împărțite la 12, generează un punctaj anual de 0,25 puncte.

Înainte de 1 aprilie 2001

Regulile sunt diferite pentru românii care au făcut armata înainte de această dată. Conform articolului 138 alin. din Legea nr. 360/2023, punctajul lunar se stabilește în funcție de salariul minim brut sau net pe economie aplicabil în perioada respectivă.

Pentru cei care au făcut armata în anii `70 sau `90, punctajul nu se calculează pe baza formulei de 0,25 puncte pe lună. În aceste cazuri, întâi se stabilește punctajul lunar pe baza salariului minim valabil în perioada respectivă, iar ulterior se calculează punctajul anual prin împărțirea la 12.

Această diferență este foarte importantă pentru pensionarii cu serviciu militar efectuat înainte de 1 aprilie 2001.

Un număr de 574.060 de pensionari ar putea fi executați silit, din cauza pensiilor calculate greșit.

Diferențe importante între generații

Aceste detalii fac o diferență semnificativă între punctajele obținute de pensionarii care au făcut armata în perioade diferite.

De exemplu, un an de serviciu militar efectuat după 1 aprilie 2001 poate aduce un punctaj anual fix de 0,25 puncte, în timp ce pentru perioadele dinainte de această dată, valoarea punctajului depinde de salariul minim din perioada respectivă.

Astfel, cei care au servit în armată înainte de 2001 ar putea beneficia de o recalculare mai favorabilă a pensiei, mai ales dacă salariul minim din perioada respectivă a fost relativ ridicat.

Noua legislație aduce, așadar, clarificări în ceea ce privește recunoașterea stagiului militar ca perioadă asimilată, însă diferențele de calcul în funcție de perioada serviciului rămân esențiale pentru stabilirea pensiei finale.

Câți bani în plus aduce armata la pensie

Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), calculul pensiei se bazează pe numărul total de puncte obținut prin însumarea punctajului anual și a punctelor de stabilitate, înmulțite cu valoarea punctului de referință (VPR).

În 2026, VPR rămâne stabil la 81 de lei, conform Legii nr. 141/2025.

În cazul perioadelor asimilate, cum este serviciul militar, se aplică un punctaj de 0,25 puncte lunar. Prin urmare, pentru un an întreg de astfel de activitate, se acumulează 3 puncte lunare, echivalentul a 0,25 puncte anuale. La un VPR de 81 de lei, aceasta se traduce printr-un plus de 20,25 lei la pensie.

12 × 0,25 = 3 puncte lunare

3:12 = 0,25 puncte anuale

0,25 × 81 lei = 20,25 lei.

Tabel valoare armata la pensie

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Cu cât crește pensia pentru 1 an, 2 ani sau 3 ani de armată

Exemplele detaliate arată că pentru doi ani de serviciu militar se adaugă 0,50 puncte, adică 40,50 lei, iar pentru trei ani, 0,75 puncte, ceea ce înseamnă 60,75 lei.

În cazul unei perioade de 18 luni, punctajul acumulat este de aproximativ 0,37 puncte, care contribuie cu 30,37 lei la pensie, înainte de aplicarea rotunjirilor impuse de lege.

6 luni: 0,12 puncte anuale → 10,12 lei

1 an: 0,25 puncte anuale → 20,25 lei

18 luni: 0,37 puncte → 30,37 lei

2 ani: 0,50 puncte → 40,50 lei

3 ani: 0,75 puncte → 60,75 lei.

În principiu, un an de armată poate aduce aproximativ 20 de lei în plus la pensia lunară, dar există o nuanță foarte importantă: calculul este valabil pentru perioadele de serviciu militar cărora li se aplică punctajul de 0,25 puncte pe lună. Nu trebuie confundat punctajul lunar cu punctajul anual.

Totuși, trebuie menționat că aceste calcule se aplică doar perioadelor de serviciu militar de după 1 aprilie 2001.

Pentru perioadele de serviciu militar anterioare datei de 1 aprilie 2001, calculul este diferit. Potrivit prevederilor legale aplicabile acestor perioade, la determinarea punctajului se utilizează salariul minim din perioada respectivă.

De ce suma este mică

Stagiul militar obligatoriu s-a eliminat în România la 1 ianuarie 2007. Deși textul menționează regula „după 1 aprilie 2001”, în practică, această regulă se aplică doar pentru intervalul 1 aprilie 2001 – 31 decembrie 2006 (pentru militarii în termen).

Pensia și stagiul militar 2026

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Motivele pentru care suma nu este mai mare:

Nu s-au plătit contribuții (CAS): Armata este considerată „perioadă asimilată”, nu „stagiu contributiv”. Statul oferă acest punctaj minim (echivalentul a 25% din salariul mediu pe economie) pentru că în timpul stagiului militar nu s-au reținut și virat bani la bugetul de pensii. Lipsa punctelor de stabilitate: Armata nu aduce „bonusul” numit puncte de stabilitate (acordate doar pentru anii de muncă efectivă peste pragul de 25 de ani), unde un an de muncă poate aduce 0,50 sau 0,75 puncte în plus.

Armata nu aduce puncte de stabilitate la pensie, dar e perioadă asimilată

Un alt aspect important este faptul că serviciul militar nu contribuie la acordarea de puncte de stabilitate.

Aceste puncte se obțin doar pentru stagiile de cotizare contributivă care depășesc 25 de ani, conform Legii nr. 360/2023, explică CNPP.

Serviciul militar este considerat o perioadă asimilată, adică una pentru care nu s-au plătit contribuții la asigurările sociale, dar care este recunoscută prin lege ca fiind echivalentă stagiului de cotizare.