Unde a apărut Tudor Chirilă în weekend. Fotografie de colecție alături de fratele lui, Ionuț Chirilă

Considerat drept unul dintre cei mai iubiți cântăreți din România, dar totodată și un adevărat star din televiziune, după ce a reușit să câștige Vocea României la PRO TV, din postura de antrenor, de nenumărate ori, Tudor Chirilă și-a surprins fanii în weekend.

Celebrul artist a apărut pe Facebook alături de fratele lui, Ionuț Chirilă, într-o fotografie de colecție: Tudor Chirilă a mers pe stadionul Arcul de Triumf din București, acolo unde se antrenau cei de la CS Dinamo.

„Brothers! Puștii lui Ionuț Chirilă s-au antrenat în această dimineață pe stadionul Arcul de Triumf. Tudor Chirilă, fratele antrenorului dinamovist, a fost prezent pe arena de lângă Cașin”, au scris pe rețelele de socializare cei care se ocupă de pagina CS Dinamo Fotbal.

Chiar dacă au o relație foarte apropiată, Tudor Chirilă și Ionuț Chirilă apar rar împreună în spațiul public, astfel că acesta a fost un moment special pe care reprezentanții de la CS Dinamo București au vrut să-l imortalizeze și să-l arate fanilor.

Fotografia în care apar frații Tudor Chirilă și Ionuț Chirilă s-a viralizat rapid în mediul online și a adunat peste 1.000 de aprecieri și câteva zeci de comentarii.

Ionuț Chirilă alături de Tudor Chirilă, fratele lui | Foto: Facebook @CS Dinamo Fotbal

„Băieții lui Ioan Chirilă, cel mai mare cronicar și ziarist sportiv din România din toate timpurile. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Lui Tudor și Ionuț le doresc multă sănătate și împliniri”, „Doi dinamoviști adevărați, frumos. Mult succes” și „Doi oameni deosebiți, frumoși, minunați! Sănătate, bucurii și succese” au fost câteva dintre mesajele pe care le-au lăsat fanii în dreptul imaginii de pe Facebook.

Echipa de fotbal CS Dinamo București, care este antrenată de Ionuț Chirilă, se află pe ultimul loc în Liga a 2-a din România, cu doar 3 puncte obținute după șapte etape. Trupa din Ștefan cel Mare nu doar că are puține puncte, dar are și un golaveraj dezastruos: a marcat doar 6 goluri și a primit 23!

Singurele puncte obținute în acest sezon de echipa antrenată de Ionuț Chirilă au fost la Târgoviște, acolo unde au câștigat cu 2-1 meciul împotriva celor de la Chindia.