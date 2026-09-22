Ce spune dezordinea despre tine? Răspunde la câteva întrebări și descoperă ce fel de „organizator” ești

Află ce tip de dezordine te reprezintă, care este principiul tău de organizare și ce soluții IKEA ți se potrivesc cel mai bine.

Ai un sertar în care ajung lucrurile fără un loc al lor, muți rapid obiectele înainte să vină musafirii sau păstrezi lucruri pentru că „s-ar putea să-ți trebuiască cândva”? Nu ești singurul. Un nou studiu IKEA arată că felul în care ne organizăm casa spune multe despre obiceiurile noastre.

Inevitabil, dezordinea face parte din viața celor mai mulți dintre noi. Potrivit studiului global IKEA Store & Organise Report 2026: Finding Meaning in the Mess, 80% dintre români spun că există cel puțin o zonă din locuință pe care le este greu să o păstreze în ordine.

De cele mai multe ori, haosul se ascunde în spatele ușilor închise: 30% dintre români consideră dulapurile de haine, spațiile de depozitare și sertarele din bucătărie cel mai dificil de menținut organizate.

Foto: IKEA

Dezordinea poate deveni rapid și o negociere în familie: 42% spun că cineva lasă lucrurile la vedere, sperând că altcineva se va ocupa de ele. Iar când vin musafirii, 24% mută dezordinea dintr-o cameră în alta, iar 21% o ascund.

Dar tu cum te descurci cu dezordinea?

Ești persoana care știe exact unde se află fiecare lucru? Sau ai câteva locuri „strategice” în care dispar rapid obiectele atunci când trebuie să faci ordine? Unele lucruri sunt greu de lăsat în urmă pentru că au o poveste, iar altele rămân prin casă cu gândul că s-ar putea dovedi utile... cândva.

Unele lucruri merită păstrate

Nu tot ceea ce păstrăm are însă nevoie de o justificare practică. 82% dintre români spun că păstrează obiecte exclusiv pentru valoarea lor sentimentală, chiar dacă le folosesc rar sau nu le țin la vedere.

Poate tocmai de aceea, pentru cei mai mulți dintre noi, o casă organizată nu înseamnă neapărat o casă minimalistă. 54% dintre români preferă o locuință în care mobilierul și obiectele personale îi dau personalitate și creează o atmosferă primitoare, în timp ce 26% preferă o abordare mai minimalistă.

Până la urmă, organizarea nu înseamnă să ascunzi totul sau să renunți la lucrurile care contează, ci să găsești un loc potrivit pentru ele și soluții care fac viața de zi cu zi mai simplă.

Iar dacă testul tocmai ți-a confirmat că mai ai puțin de lucru la capitolul organizare, există și o veste bună: începând cu 1 septembrie, IKEA România a redus prețurile pentru peste 1.200 de produse, în medie cu 20%, inclusiv pentru produse BESTÅ, KALLAX și IKEA 365+. Noile prețuri sunt disponibile atât în magazinele IKEA, cât și online.

Studiul IKEA Store & Organise Report 2026 - Finding Meaning in the Mess a fost realizat de YouGov în aprilie 2026, pe un eșantion de 31.488 de persoane din 31 de țări. În România, cercetarea a inclus un eșantion reprezentativ la nivel național (1002 persoane).