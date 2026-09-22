Voluntari va deveni primul municipiu din județul Ilfov, după ce proiectul legislativ privind schimbarea rangului localității a primit votul final în Parlament. Orașul are aproape 50.000 de locuitori și, potrivit inițiatorilor, îndeplinește criteriile necesare pentru a deveni municipiu, relatează Profit.

Voluntari va deveni municipiu și va fi prima localitate din județul Ilfov care primește acest rang. Proiectul legislativ a fost adoptat de Parlament, prin votul final al senatorilor.

Inițiativa a fost depusă de PSD și a primit și susținerea PNL. În prezent, Ilfov are opt orașe: Bragadiru, Buftea, Chitila, Măgurele, Otopeni, Pantelimon, Popești-Leordeni și Voluntari.

Potrivit datelor prezentate în susținerea proiectului, Voluntari are în prezent aproape 50.000 de locuitori, peste pragul minim de 40.000 de persoane prevăzut pentru rangul de municipiu.

Inițiatorii susțin că sunt îndepliniți și indicatorii cantitativi și calitativi prevăzuți de legislație.

„Conform ultimelor date statistice, județul Ilfov este singurul județ din România care la nivelul anului 2025 a înregistrat un spor demografic pozitiv, iar orașul Voluntari nu face excepție, populația acestuia fiind în permanentă creștere de la an la an”, spun inițiatorii proiectului.

Proiectul amintește și referendumul local din 31 octombrie 2004. Atunci, 15.800 dintre cele 15.927 de voturi valabil exprimate au fost pentru declararea Voluntariului ca municipiu.

Potrivit datelor prezentate, 99,49% din locuințele din Voluntari sunt legate la alimentarea cu apă, 99,02% sunt legate la canalizare și 84,02% sunt dotate cu instalație de încălzire centrală.

Senatorii USR au contestat însă unele dintre argumentele autorităților și au susținut că schimbarea rangului ar putea duce la creșterea impozitelor locale.

Voluntari este, alături de Bragadiru și Popești-Leordeni, unul dintre orașele din zona metropolitană a Bucureștiului care depășesc pragul de 40.000 de locuitori.

Anul trecut, ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a dat Voluntari drept exemplu în discuția privind modificarea criteriilor demografice pentru orașe și municipii.