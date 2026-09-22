Ținutele alese de Mirabela Grădinaru pentru vizita la New York. Imagini cu aparițiile partenerei lui Nicușor Dan

Mirabela Grădinaru l-a însoțit pe președintele Nicușor Dan la Memorialul 9/11 din New York, unde cei doi au depus flori în memoria victimelor atentatelor din 11 septembrie 2001. Pentru momentul solemn, partenera șefului statului a ales o rochie midi albastră, cu o croială simplă și accesorii discrete.

Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru au ajuns, duminică, 20 septembrie, la Memorialul 9/11 din New York, unde au depus flori în memoria victimelor atentatelor teroriste din 11 septembrie 2001. Vizita a avut loc în cadrul deplasării președintelui României în Statele Unite, pentru participarea la Săptămâna la Nivel Înalt a celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU.

Cei doi au depus flori și au păstrat un moment de reculegere la memorialul construit pe locul fostului complex World Trade Center. Printre victimele atentatelor s-au aflat și cetățeni români. Pentru această apariție, Mirabela Grădinaru a ales o ținută sobră, dominată de o nuanță intensă de albastru.

Ținuta purtată de Mirabela Grădinaru la Memorialul 9/11

Partenera lui Nicușor Dan a purtat o rochie midi albastră, fără imprimeuri sau elemente decorative vizibile. Modelul are o croială fluidă, talia discret marcată și fusta ușor evazată. Partea superioară este inspirată de croiala unei cămăși, cu guler și nasturi pe partea frontală. Rochia are mâneci lungi, ușor ample, terminate cu manșete late. Alegerea vestimentară a păstrat o linie discretă, în acord cu caracterul solemn al vizitei.

Mirabela Grădinaru a completat ținuta cu pantofi albi, cu toc. Contrastul dintre încălțăminte și albastrul intens al rochiei a fost principalul element care a ieșit în evidență. Partenera președintelui a purtat părul lung și drept, lăsat liber pe umeri, iar machiajul a fost unul discret.

În imaginile de la Memorial, Mirabela Grădinaru apare alături de Nicușor Dan în momentul depunerii florilor. Președintele a purtat un costum bleumarin, cămașă albă și cravată închisă la culoare.

Ținuta purtată de Mirabela Grădinaru la inaugurarea intersecției „The Queen Marie of Romania Corner”

La inaugurarea intersecției „The Queen Marie of Romania Corner”, eveniment organizat în contextul împlinirii a 100 de ani de la turneul istoric al reginei Maria în Statele Unite, Mirabela Grădinaru a ales o ținută cu un aer elegant, dar mai îndrăzneț decât cea purtată la Memorialul 9/11. Partenera președintelui României a optat pentru o rochie cu croială evazată și lungime midi, cu guler ascuțit, nasturi în partea frontală și mâneci bufante, încheiate cu manșete. Piesa se remarca prin imprimeul șarpe.

Mirabela Grădinaru îl însoțește pe Nicușor Dan la New York

Deplasarea la Memorialul 9/11 face parte din vizita oficială a lui Nicușor Dan la New York, unde președintele participă, în perioada 20-23 septembrie, la evenimentele prilejuite de Săptămâna la Nivel Înalt a celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU.

Mirabela Grădinaru îl însoțește în această deplasare și are, la rândul său, mai multe evenimente în agendă. Potrivit programului anunțat de Administrația Prezidențială, aceasta participă la reuniuni și evenimente dedicate primelor-doamne și primilor-domni, precum și la un summit organizat de Olena Zelenska.

Marți, Nicușor Dan are programată participarea la inaugurarea intersecției „The Queen Marie of Romania Corner”, eveniment organizat în contextul împlinirii a 100 de ani de la turneul istoric al reginei Maria în Statele Unite.