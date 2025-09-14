Majoritatea vedetelor aleg scanările oferite de compania canadiană „Prenuvo”. Acestea sunt disponibile momentan doar în SUA, Canada și Australia, însă compania plănuiește extinderea în Europa, cu o primă clinică în Londra anul acesta. Ulterior, vor fi deschise locații în Elveția, Suedia și Asia, conform Heute.

Staruri precum Kristin Davis, cunoscută din „Sex and the City”, și Cindy Crawford, supermodel al anilor ’90, au fost surprinse în timp ce făceau aceste investigații la „Prenuvo”. De asemenea, surorile Kardashian sunt cliente fidele ale companiei.

Kris Jenner, mama Kardashian, a declarat pe Instagram că o scanare i-a descoperit o problemă care ar fi putut cauza complicații în viitor.

O scanare completă a corpului la „Prenuvo” costă 2499 de dolari americani.

