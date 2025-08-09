Ce au descoperit testele de laborator

Studiul, realizat la cererea Coaliției Împotriva Nitriților și efectuat de specialiștii de la Food Science Fusion și Rejuvetech, a analizat 21 de produse din șuncă și bacon. Concluzia: toate conțineau nitriți.

Șunca Wiltshire s-a dovedit a avea cele mai mari concentrații.

  • La Tesco, nivelul era de 33 mg/kg, de 11 ori mai mare decât în șunca fiartă (2,88 mg/kg) și de aproape patru ori mai mare decât în baconul crud-neafumat (8,64 mg/kg).
  • La M&S, aceeași șuncă avea 28,6 mg/kg, la Sainsburys 21,1 mg/kg, iar la Morrisons 19,2 mg/kg.
  • Doar la Asda concentrația a fost mai mică: 8 mg/kg.

Chiar dacă toate valorile se află sub limita legală de 150 mg/kg, experții atrag atenția că nitriții nu sunt inofensivi.

Riscul pentru sănătate

Potrivit Cancer Research UK, consumul de carne procesată care conține nitriți, precum șuncă, bacon și cârnați, crește riscul de cancer de colon. Aproximativ 13% dintre cazurile de cancer de colon diagnosticate anual în Marea Britanie sunt legate de consumul acestui tip de produse.

OMS a clasificat în 2015 carnea procesată drept carcinogenă, pe baza dovezilor că poate provoca cancer.

La polul opus, consumul regulat de iaurt ar putea reduce riscul de cancer colorectal cu până la 20%.

Recomandări
Ce este cancerul de colon și cât de frecvent este

Cancerul de colon, cunoscut și sub numele de cancer colorectal (când afectează atât colonul, cât și rectul), este o boală malignă care apare atunci când celulele din mucoasa intestinului gros încep să se dezvolte necontrolat. Poate fi influențat de factori genetici, alimentație bogată în carne procesată și grăsimi, fumat, consum excesiv de alcool și sedentarism.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), cancerul colorectal este al treilea cel mai frecvent tip de cancer la nivel global și a doua cauză de deces prin cancer. La nivel mondial, sunt diagnosticate anual peste 1,9 milioane de cazuri și se înregistrează aproximativ 935.000 de decese.

În România, conform datelor Globocan 2022, cancerul colorectal se află pe locul doi ca incidență, cu peste 12.000 de cazuri noi pe an și peste 6.000 de decese anual.

Ce sunt nitriții și nitrații

Potrivit Autorității Europeane pentru Siguranța Alimentară (EFSA), nitriții și nitrații sunt compuși chimici pe bază de azot, folosiți frecvent în industria alimentară pentru conservarea cărnii procesate, cum ar fi șunca, baconul și cârnații.

Nitrații (NO₃⁻) sunt transformați în nitriți (NO₂⁻) în organism sau în timpul procesării alimentelor. Rolul lor principal este de a preveni dezvoltarea bacteriilor periculoase, precum Clostridium botulinum, dar și de a păstra culoarea roz și aroma caracteristică a produselor din carne.

Consumul excesiv de nitriți poate fi însă periculos, deoarece în anumite condiții aceștia pot forma compuși cancerigeni, numiți nitrozamine.

De ce se folosesc nitriții și nitrații

Nitriții sunt folosiți în procesul de conservare pentru a da culoarea roz specifică, gustul distinct și pentru a preveni dezvoltarea bacteriilor periculoase. În cazul șuncii Wiltshire, carnea de porc este injectată cu nitrați și apoi scufundată într-o baie cu saramură și nitriți, proces care transformă nitrații în nitriți.

„Nivelurile de nitriți scad, dar nu sunt eliminate complet. Există alternative naturale, la fel de eficiente, care au un impact mai mic asupra sănătății și mediului”, a declarat Ruth Dolby, director la Food Science Fusion.

Reacții și controverse

Un purtător de cuvânt al Coaliției Împotriva Nitriților a declarat pentru The Guardian că „este dezamăgitor și alarmant că, la aproape un deceniu după clasificarea OMS, continuăm să găsim produse cu niveluri ridicate de nitriți.”

Tesco a răspuns că nivelurile din produsele sale, inclusiv șunca Wiltshire, sunt mult sub limitele legale:

„Respectăm toate cerințele din UK și UE, folosind aditivi doar când este necesar. Etichetarea clară le permite clienților să vadă ce produse conțin nitriți”, a transmis compania.

Andrew Opie, director de Food and Sustainability la British Retail Consortium, a subliniat că siguranța alimentară este „prioritară” și că utilizarea aditivilor este strict controlată și monitorizată de autoritățile competente.

