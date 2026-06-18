Glucozamina și riscul de Alzheimer

Un nou studiu publicat în prestigioasa revistă „Nature Metabolism” sugerează o legătură între administrarea glucozaminei, un supliment utilizat frecvent pentru durerile articulare, și riscul de progresie de la afectarea cognitivă ușoară la boala Alzheimer. Cercetarea a fost realizată de o echipă de neurologi de la Universitatea din Florida, cu sprijinul unor tehnologii avansate de imagistică și analiză a datelor medicale, conform EurekAlert.

Potrivit datelor analizate din dosarele medicale anonimizate ale UF Health, colectate între 2012 și 2024, utilizarea glucozaminei a fost asociată cu o creștere cu 25% a riscului de progresie de la afectare cognitivă ușoară (MCI) la demență. „Rezultatele noastre sugerează că metabolismul modificat este un factor semnificativ care contribuie la progresia bolii Alzheimer”, a explicat Ramon Sun, director al Centrului pentru Cercetare Avansată a Biomoleculelor Spațiale din cadrul Universității din Florida.

Studiul, bazat pe inteligență artificială

Echipa de cercetare, condusă de Ramon Sun, alături de Yi Guo și Jiang Bian, ambii doctori în filosofie, a utilizat inteligența artificială pentru a analiza datele a mii de pacienți diagnosticați cu Alzheimer sau demență înrudită (ADRD) și cu insuficiență cognitivă ușoară. Dintre aceștia, 8% au declarat că folosesc glucozamină: 1.896 pacienți cu ADRD și 2.750 cu MCI.

În plus, studiul arată că administrarea de glucozamină crește cu 25% riscul de mortalitate în cazul pacienților cu demență deja instalată, în timp ce acest efect nu a fost observat la pacienții cu MCI. „Multe persoane care suferă de Alzheimer iau suplimente care, de fapt, le-ar putea agrava starea”, a subliniat Sun.

Mecanismele din spatele asocierii

Cercetătorii au descoperit că glucozamina poate influența o cale metabolică specifică, care presupune atașarea de reziduuri de zahăr pe proteine, proces ce devine hiperactiv în creierul pacienților cu Alzheimer. „Proteinele sunt mașinile moleculare ale celulei și multe dintre ele au nevoie de etichete de zahăr adăugate exact în modul corect pentru a funcționa”, a explicat Matt Gentry, președintele Departamentului de Biochimie și Biologie Moleculară al Universității din Florida. „În cazul bolii Alzheimer, acest proces este hiperactiv, iar acest lucru pare să contribuie la progresia bolii.”

Testele efectuate pe șoareci modificați genetic au confirmat că glucozamina crește semnificativ atașarea reziduurilor de zahăr pe proteine, ceea ce a dus la agravarea deficitelor de memorie socială. Cercetătorii au demonstrat, de asemenea, că suprimarea chimică a acestui proces a îmbunătățit memoria șoarecilor, oferind o perspectivă promițătoare pentru posibile intervenții terapeutice viitoare.

Noi direcții în cercetare

Descoperirile aduc în discuție o posibilă țintă metabolică pentru intervenții viitoare împotriva bolii Alzheimer. „Această tehnologie ne permite să analizăm mii de molecule și să descoperim căi complexe care, în alte condiții, ar rămâne ascunse”, a declarat Sun.

Deși rezultatele actuale sunt promițătoare, cercetătorii subliniază că este nevoie de studii clinice suplimentare pentru a confirma legătura dintre glucozamină și progresia bolii Alzheimer. Între timp, este esențial ca utilizatorii de glucozamină, mai ales cei în vârstă sau cu risc crescut, să fie conștienți de potențialele riscuri asociate acestui supliment popular, mai ales în contextul unor boli neurodegenerative.

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