Cum să-ți transformi pasiunea pentru călătorii într-un job. Tânăra care a lăsat corporația, ca să-și deschidă o „altfel de agenție de turism”

După 11 ani în care a jucat volei la nivel internațional, Sori Țigăeru, 38 de ani, s-a angajat într-o firmă austriacă de construcții. A lucrat aici vreme de șapte ani, ca director comercial. Compania a dat faliment, Sori și-a dat demisia și a luat-o de la capăt odată cu începutul pandemiei de Covid-19. Așa a ajuns ca azi să aibă o mică agenție prin care-i poartă pe oamenii îndrăgostiți de călătorie prin toate cotloanele lumii.

Odată cu noul job, a vrut să schimbe și definiția generală a unei agenții de turism. În 2020 a depus actele la Ministerul Turismului pentru licența de turism. Din asta s-a născut „HaicuSori”.

În deșertul Wadi Rum, Iordania

Un vis adeverit, pas cu pas

„Jobul mă face să mă trezesc dimineața și să fac planuri, să le vorbesc oamenilor despre călătorie, să spun povești, sa fac tabele cu bugete, să construiesc itinerarii, să fel și fel. Meseria m-a ales pe mine, nu eu pe ea”, povestește tânăra din București.

Ideea s-a înfiripat în 2015, când îi povestea unei prietene, la telefon, tot ce vedea ea atunci în deșertul Atacama din Chile. „Mi-a spus că și-ar dori și ea (prietena mea) să vină, să «HAI CU SORI». Cam în acel moment mi-a picat fisa”, își amintește antreprenoarea.

În 2016, a mai făcut un pas: a început să organizeze seri de călătorie la Journey Pub din București, „sub inspirația Andreei Tincea moderatoarea și coordonatoarea acestui proiect care-și propunea să aducă în fața oamenilor povești de călătorie”. Într-una din acele seri, cineva din public a întrebat-o: „Pe noi când ne duci?”

Un business început în pandemie

Trei luni mai târziu, Sori era în Maroc, alături de un grup de 18 oameni. „Era prima mea călătorie organizată. Botezul. Au mers toate strună. În 2020, mi-am luat licența de tour operator, iar mica mea firmă a devenit agenție de turism”.

Când multe business-uri se închideau, ea îl începea în mod oficial, „chiar dacă contextul global nu era optimist”.

Poate ați auzit-o pe Sori și la Radio Tanănana, unde timp de un an și jumătate a avut o emisiune despre călătorii, cu invitați din domeniul turismului. Proiectul l-a încheiat în primăvara acestui an, când a hotărât că implicarea la radio îi răpește din timpul pe care trebuie să-l dedice agenției sale.

„Trebuie să nu transformi orice eșec într-o dramă”

Care sunt provocările organizării unei călătorii cu un grup de oameni?

Ai nevoie de o intuiție fabuloasă să poți face acest job. Încă de la început, trebuie să ai grijă de foarte multe aspecte: financiare, de timp, de activități, de cum să potrivești oamenii între ei pe camere și tot așa. Sori Țigăeru:

„Ne plac surprizele, dar există și limite. Mai poți regla și ajusta șuruburi din mers, dar trebuie să ai experiență pentru asta și să știi cum s-o faci. Trebuie să nu transformi orice eșec într-o dramă și să nu iei totul personal. Altfel, trebuie să fii un bun comunicator, mamă, tată și psiholog, frate și sora în același timp, fără să te duci cu capul pe cărări. Și să-ți cunoști limitele foarte bine”, explică ea.

Rețeta succesului, spune Sori Țigăeru, stă în comunicare. Să se asigure că fiecare știe foarte bine unde și cu cine merge.

Călătorie în grup, în Maroc

Cine sunt oamenii care călătoresc în grup

Imediat după pandemie, oamenii „au devenit ușor mai obosiți, deci și așteptările lor s-au mai modificat. Unii vor confort ridicat, alții își doresc aventură, iar alții pe amândouă. Toate sunt posibile, însă cheia este să știi cum să le îmbini”, explică ea.

În prezent, însă, crede că lumea are din nou gust pentru vacanțe: „Oamenii ies din casă pe unde apucă cu ochii. Când ieși din casă se întâmplă lucruri, iar asta mi se pare una dintre condițiile esențiale ale unei vieți mai bune.”

Oamenii cărora li se adresează prin mica agenție de turism sunt cei cărora le place să călătorească, „nu doar să bifeze obiective”. Sunt antreprenori, corporatiști, medici, publicitari, cu vârste de peste 35 de ani. Sori îi rezumă: „oameni curioși, cu bun simț și cu multă poftă de viață”. Unii prieteni și-au trimis mamele în excursii cu ea. Alții au mers să exploreze lumea împreună cu copiii lor adolescenți.

Călătoriile îi fac pe oameni mai curajoși, crede ea. Și îi apropie. „Învățăm unii de la alții. Îmi place să văd cum oamenii au înlocuit vizitatul cu exploratul și turismul cu călătoria, iar ăsta e un mare lucru. Așa se nasc poveștile de viață”.

În ce locuri vor călătorii să ajungă

Deși face asta oficial de doi ani, călătoriile au fost pasiunea ei cu multă vreme înainte. Nu a numărat în câte țări a fost până acum. Nici nu-i dă importanță. Pleacă de șase-șapte ori pe an, peste granițe, Europa, Africa sau America de Sud.

La crama de vin

Dar agenția ei implică lunar și câte un proiect național, cu degustări de vin la crame din țară sau cu weekenduri de explorat plaiurile mioritice. Oamenii și-au schimbat dorințele după pandemie, spune ea. Din destinații externe sau exotice în „călătorii pe lângă casă”.

Am început prin a călători singură în țară și prin a scrie despre asta pe rețelele sociale, prin a povesti experiența pe care o trăiam.

Așa a descoperit „ținuturi demne de pasul unui călător”: Maramureș, Buzău, Transilvania, Dobrogea, Ardealul. „Sunt cei care-și deschid casele, care te așază la masă și-ți oferă un blid cu ciorbă caldă și-un colț de pâine.”

Recomandă un loc care i-a rămas în suflet: satul Breb, de lângă Ocna Șugatag, în Maramureș.

Cum decide un „agent de turism” unde să călătorească

Pe lângă dorințele personale, descoperirea lumii se întâmplă și prin surse de inspirație. De la oameni, din cărți, din videoclipuri sau documentare. Sori a ajuns în Zanzibar, după ce a văzut o fotografie pe un ecran, încurajată de invitația unei prietene care locuia în Dar es Salaam, în Tanzania. A organizat rapid câțiva prieteni călători și așa a format primul grup de „Zanzi.”

„În Zanzi am aflat că există o singură peșteră cu apă clară dulce în care poți înota, că mamele din sat gătesc tradițional pentru călători sau că sunt numeroase plaje virgine unde poți ajunge să fii doar tu”, le povestește ea altor „recruți”.

Călătoriile pe care le propune sunt altceva decât rutină. Unii s-au îndrăgostit, alții s-au întors să trăiască în locurile pe care le-au explorat. De exemplu, oameni care au ales să se mute în Africa.

„Nu totul se încheie după ce ne-am întors dintr-o călătorie. Câteodată, adevărata călătorie pornește după, în mod paradoxal”, subliniază Sori.

Cât costă o călătorie în grup

„Călătoriile în grup sunt mult mai ieftine decât dacă pleci pe cont propriu, iar asta se aplică la orice destinație”, spune ea.

Și-a împărțit activitatea în funcție de tipul călătoriile și durata lor.

Călătoriile de două săptămâni presupun un buget de 1.500-3.000 de euro, aici intră Zanzibar (care de obicei costă 1.500-1.700 de euro), Mexic, Peru, Vietnam. „Depinde mult de zboruri”, adaugă ea.

În vacanțele de 8-10 zile, cum ar fi Iordania sau Maroc, bugetul este de aproximativ 1.200 de euro, în Europa, plecările de 4-5 zile ajung la 1.000 de euro.

Excursiile din România pot ajunge la 1.200 de lei, iar plecările de o zi în țară, cu degustare de vin, transport și prânz, costă aproximativ 300 de lei de persoană.

„Libertatea pe care o călătorie ți-o oferă îți va liniști sufletul”

Sori recomandă tuturor să umble, să descopere, să cunoască și să se bucure de rezultat, indiferent cum și cu cine o fac.

„Libertatea pe care o călătorie ți-o oferă îți va liniști sufletul și îți va da confirmări (și toți avem nevoie de ele). Libertatea aia îți va deschide ochii și te va face să înțelegi cât ești de capabil, îți va seta niște limite și te va face să te cunoști”, crede ea.

Are vreun loc preferat în care s-ar întoarce mereu, poate cum o fac mulți dintre noi? Kenya? Italia? „Nu, mai am multe de descoperit și sunt abia la început. Dar, uite, mă întorc mereu, cu aceeași plăcere, acasă”.

Asta chiar dacă, uneori, a ratat momente importante, din viața oamenilor dragi ei, tocmai pentru că n-a fost acasă.

„Au fost situații în care a fost nevoie să las totul și să mă sui într-un avion și să vin înapoi. Am mers mai departe, deși a fost greu. N-am putut să fiu alături oamenilor dragi în momente esențiale și asta m-a durut enorm, dar, pe de altă parte, am și prieteni care vin cu mine în călătorii.”

„Nu caut să inventez roata, caut numai să o țin să se învârtă”

Chiar dacă Sori Țigăeru este unul dintre oamenii care, odată cu pandemia de COVID, a ales să demisioneze și să pună un business pe picioare, spune că e bine ca fiecare să-și cunoască limitele. „Să fie isteți înainte să renunțe la job și să-și urmeze pasiunea.”

„Să fii one woman show e fun, e provocator și te împlinește, însă cred că un job trebuie să ceară singur nevoia de a se dezvolta. Și HAICUSORI e la acel moment.”

Acum colaborează cu oameni pentru ghidajul în călătorii, dar și pentru construcția itinerarilor, pentru organizare. „Nu caut să inventez roata, caut numai să o țin să se învârtă, iar pentru asta angrenajul trebuie să funcționeze complet.”

În Salar de Uyuni, Bolivia

Unele probleme, de exemplu, anularea zborurilor din partea companiilor aeriene, nu pot intra în controlul unei agenții de turism – oricât de mare sau mică ar fi. Ce soluții există pentru asta?

„Am reușit să fac multe călătorii în Europa, fiindcă am ales bilete de avion de la companii cu o rată mai mică de anulare”, spune Sori.

„Fiecare are de dus în spate, cel puțin, câte o poveste”

Până în prezent, Sori a purtat sute de oameni în Maroc, Zanzibar, Iordania, Toscana, dar și România-n lung și-n lat. Acum pregătește o plecare în Cambodgia și Vietnam pentru sezonul friguros.

Întâlnirile cu oamenii țărilor pe unde am călătorit sunt cele care m-au schimbat cu adevărat și m-au făcut să apreciez ceea ce am și ceea ce sunt cu adevărat. Mi-au modelat personalitatea, am devenit umilă și am învățat că totul este variabil. Mi-au construit încrederea în sine, dar și respectul. Sori Țigăeru:

Iarna trecută, povestește ea, a fost singură în Kenya, unde a fost impresionată de șoferul ei și calmul prin care rezolva tot felul de situații tensionate.

„Am învățat cum trebuie abordate anumite momente delicate într-o cultură complet diferită. În Bolivia am învățat că, chiar dacă faci pană de trei ori, în aceeași zi, să nu-ți pierzi răbdarea și cumpătul, pentru că vor exista soluții. Tot acolo, am convins un șofer să ia 13 francezi în bus-ul cu care eram, care rămăseseră împotmoliți în Atacama, pe timp de furtună. Au fost momente tensionate pe care le-am rezolvat cu bună voință și diplomație. În Maroc, țara musulmană, am aflat care ar trebui să îmi fie limitele de business, femeie fiind, plus arta negocierii.”

Lumea e mare și diversă, spune ea, dar „vă va primi mereu cu brațele deschise, atâta vreme cât veți avea bun simț”.

