Aproximativ 91% dintre respondenți spun că au încredere că vor merge în vacanță anul acesta. Cei care nu vor merge în vacanță cred că nu vor pleca din cauza lipsei banilor (53%), a lipsei de timp (17,7%), pentru că au alte priorități (17,5%) sau din alte motive (11,3%), precum problemele de sănătate.

De asemenea, datele arată că 39% dintre respondenți plănuiesc să aibă două vacanțe a câte o săptămână anul acesta, aproximativ 37% au de gând să plece într-o singură vacanță de o săptămână, 12% dintre respondenți plănuiesc să plece în mai mult de două vacanțe a câte o săptămână, 7,2% cred că durata vacanței va fi mai scurtă de o săptămână, iar 4% dintre respondenți nu știu în câte vacanțe vor pleca și cât vor dura acestea.

Bulgaria și Grecia, destinațiile preferate ale românilor

40% dintre respondenți spun că își permit să cheltuiască între 350 și 500 de euro de persoană pentru o săptămână în vacanța de vară din acest an, 31% spun că pot plăti între 500 și 1.000 de euro, 17% ar plăti mai puțin de 350 de euro de persoană, 10% ar fi dispuși să plătească între 1.000 și 1.500 de euro, iar 2% ar plăti peste 1.500 de euro.

În jur de 54% dintre români și-ar dori să stea 6-7 zile în vacanță, 18% ar sta 9-10 zile, 14% ar sta 4-5 zile, iar 14,1% ar merge peste zece zile în vacanță.

În privința destinației, 52% dintre respondenți ar alege Bulgaria pentru vacanța de vară din acesta an, 18% ar merge în Grecia, 10,5% în o altă țară europeană, 10,1% ar merge în Turcia, 5,3% ar alege România pentru vacanță, iar 3,7% ar pleca în afara Europei.

Prețul cazării, principalul criteriu pentru o vacanță frumoasă

Întrebați ce i-ar face să considere vacanța ca fiind frumoasă, poate chiar perfectă, 70% dintre participanții la studiu au amintit despre condițiile bune de cazare la un preț corect, 49% despre relaxare și a reuși să uite de grijile de acasă și de la birou, 44% despre faptul că pot petrece timp de calitate cu cei dragi, iar pentru 37% dintre români sunt importante locurile pe care le pot vizita și informațiile pe care le pot afla în vacanță.

De asemenea, 70% dintre respondenți spun că apariția unei probleme legate de cazare ar fi principalul factor care ar strica vacanța. Pe locurile următoare se află îmbolnăvirea unui membru al familiei (58%), probleme legate de transport (31%), neînțelegerile între membrii familiei sau cu grupul de prieteni (15%) și necesitatea de a lucra pentru serviciu (10%).

58% dintre respondenți spun că ar prefera servicii all-inclusive pentru vacanță, 46% ultra all-inclusive, 22% demipensiune, 15% cazare cu mic-dejun, iar 6% fără masă inclusă. În jur de 68% dintre respondenți vor sa călătorească cu mașina personală, 27% aleg avionul, 4% folosesc autocarul, iar 1,2% preferă trenul.

Destinațiile preferate de români pentru vacanța de vară din 2026Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 6

În privința rezervărilor, peste 60% dintre respondenți își cumpărară vacanțele în perioada de early booking (39% dintre români își rezervă vacanța cu aproximativ 6 luni înainte, iar 22% rezervă cu 9 luni înainte), 20% fac rezervări cu 3–4 luni înainte, 11% cu 2 luni înainte, iar 7,8% aleg vacanțele cu doar câteva zile înainte (last minute).

Principalele motive pentru care turiștii aleg pachetele early booking sunt prețurile mai mici (65%), faptul ca pot profita de anumite avantaje sau bonusuri (plata în rate, upgrade), confortul că vacanța a fost deja planificată (35%) și posibilitatea de a alege dintre cele mai bune opțiuni de cazare si destinații (25%).

„Studiul ne arată că românii își doresc să meargă în vacanță și vor face acest lucru, dar vor fi foarte atenți la prețurile pe care le plătesc pentru serviciile oferite. De asemenea, observăm că proximitatea, accesibilitatea și costurile predictibile sunt factorii decisivi în alegerea destinației de vacantă.

O altă tendință pe care o vedem este maturizarea comportamentului de rezervare. Peste 60% dintre respondenți spun că aleg oferte de early booking, ceea ce indică o nevoie crescută de siguranță și control al costurilor”, a spus Sebastian Constantinescu, fondator și CEO al Travel Planner.

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