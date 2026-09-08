Boala de care suferă Cheloo. Dezvăluirea făcută la Asia Express: „De gradul 3”

Cheloo a dezvăluit la „Asia Express” că are artroză de gradul 3 la genunchiul stâng. Ce este gonartroza și care sunt simptomele afecțiunii.

Cheloo a făcut o dezvăluire neașteptată în timpul filmărilor pentru „Asia Express”. Artistul a spus că suferă de artroză de gradul 3 la genunchiul stâng, o afecțiune care poate provoca dureri și poate limita mobilitatea, mai ales în formele avansate.

Cheloo, dezvăluire despre problema medicală pe care o are

În timpul filmărilor pentru „Asia Express”, Cheloo a vorbit despre o problemă medicală cu care se confruntă. Artistul a mărturisit că are artroză de gradul 3 la genunchiul stâng.

„Am artroză de gradul 3 la genunchiul stâng”, a spus Cheloo în cadrul emisiunii. Declarația a fost făcută în contextul competiției, care presupune deplasări pe distanțe mari, probe fizice și adaptarea la condiții dificile. Problema medicală poate reprezenta o provocare suplimentară pentru artist, în condițiile în care genunchiul este solicitat în mod repetat pe parcursul competiției.

Ce este artroza genunchiului

Artroza genunchiului, cunoscută și sub denumirea de gonartroză, este o afecțiune degenerativă care apare atunci când structurile ce protejează suprafețele articulației se deteriorează treptat.

Cartilajul are rolul de a facilita mișcarea oaselor și de a reduce frecarea dintre acestea. Atunci când se subțiază și își pierde proprietățile, articulația începe să funcționeze mai greu, iar disconfortul poate deveni tot mai accentuat.

În cazul unei artroze avansate, deteriorarea cartilajului poate fi importantă. Suprafața articulară nu mai oferă aceeași protecție, iar oasele ajung să suporte o presiune mai mare în timpul mișcării. În timp, acest proces poate duce la durere, rigiditate și reducerea mobilității.

Artroza poate afecta mai multe zone ale genunchiului

Gonartroza poate apărea în mai multe regiuni ale articulației. Printre acestea se numără:

compartimentul medial, aflat pe partea interioară a genunchiului;

compartimentul lateral, situat spre exterior;

zona patelo-femurală, aflată între rotulă și femur.

În funcție de regiunea afectată, simptomele și intensitatea durerii pot varia. Gradul de artroză este stabilit, de regulă, în urma unei evaluări medicale și a investigațiilor recomandate de specialist.

Care sunt simptomele gonartrozei

De cele mai multe ori, gonartroza debutează prin dureri care apar atunci când genunchiul este solicitat. Urcatul și coborâtul scărilor, mersul pe distanțe mai lungi, ridicarea de pe scaun sau activitățile sportive pot deveni mai dificile.

Pe măsură ce afecțiunea evoluează, durerea poate apărea mai des și poate persista inclusiv în perioadele de repaus. Unele persoane pot resimți rigiditate după perioade mai lungi de inactivitate sau dimineața, după trezire.

În formele mai severe, problemele nu se limitează doar la durere. Mobilitatea redusă poate afecta musculatura din jurul genunchiului, iar articulația poate căpăta o senzație de instabilitate. Persoana poate avea impresia că genunchiul nu o mai susține corespunzător, ceea ce poate îngreuna mersul și activitățile de zi cu zi.

Efortul fizic, o provocare suplimentară pentru Cheloo