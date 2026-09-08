Cum a apărut Dana Rogoz alături de copiii ei: „Ce eforturi am făcut să nu plâng”. Imagini din prima zi de școală

7 septembrie 2026 a fost prima zi a noului an școlar, iar vedetele din România s-au postat pe rețelele de socializare alături de copiii lor și, mai mult decât atât, au postat și mesaje prin care dezvăluiau cum au decurs lucrurile.

Dana Rogoz se află și ea printre celebritățile care și-au dus urmașii la studii, iar actrița a afirmat că a mai avut puțin și începea să plângă de emoții, dar până la urmă s-a abținut, pentru a nu o face și pe Lia să izbucnească în lacrimi.

Mai mult decât atât, pentru a fi alături de fiica ei în prima zi de școală din viața ei, Dana Rogoz a spus că a fugit timp de 30 de minute de la filmări. Iar vedeta a făcut public și un mic dialog pe care l-a purtat cu Lia.

„Mult succes tuturor copiilor care încep școala! Așa de multe emoții am avut pentru Liuca noastră, mititica, pentru prima zi de școală din viața ei! Păi așa ceva nu se uită! Am fost lângă ea, împreună cu Radu și Vlad, atât la festivitatea de deschidere, cât și în sala de clasă. Și nu vreți să știți ce eforturi am făcut să nu plâng. Să nu cumva să o fac și pe ea să plângă, căci nu mai avea mult!

La Vlad, sincer, nu aveam habar ce etapă importantă începem cu toții, cât de mare va fi schimbarea. Dar acum știu! Știu că școala aduce un ritm nou, aduce multe întrebări, multe necunoscute și responsabilități. Așa cum aduce și multe clipe de împlinire, de satisfacție, mulți prieteni, multe descoperiri, multe amintiri pe viață.

«Mi-e puțin frică, mamă», mi-a spus Lia acum cateva zile. «E normal, Lia. Și mie îmi e puțin frică»! «Eh, asta-i culmea! Cum să-ți fie ție frică, când tu ești deja la liceu! Sau la facultate, ceva...”! Mda, emoționați, mândri, puțin speriați, fericiți, alături de puii noștri la acest nou început de drum: clasă a 6-a și clasa pregătitoare.

Mult succes copiilor, dar și părinților în noul an! Să rezistăm întregi la minte lângă ei în timp ce își fac temele, să le aducem calmi echipamentul de sport sau trusa de desen uitate pentru a 10-a oară acasă, să facem față fluxului de 200 de mesaje pe zi pe grupurile de părinți și... să nu uităm să ne bucurăm.