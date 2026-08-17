Bulgaria: vinietă electronică obligatorie și taxe de pod

Tranzitul sau vacanța pe litoralul bulgăresc presupune achiziționarea unei viniete electronice (e-vignette) pentru toate autoturismele cu o masă de până la 3,5 tone. Tarifele în vigoare sunt configurate pe diverse perioade: varianta de 1 zi costă aproximativ 4,09 euro, cea de weekend (vineri ora 12:00 – duminică ora 23:59) este 5,11 euro, vinieta pe o săptămână ajunge la 7,67 euro, iar cea pe o lună costă 15,34 euro.

Achiziția se face cel mai simplu online, de pe site-ul oficial bgtoll.bg sau prin aplicația dedicată, înainte de trecerea frontierei. De asemenea, plata se poate efectua fizic la terminalele self-service sau în benzinăriile din punctele de frontieră.

Pe lângă vinietă, șoferii plătesc taxa de pod la ieșirea din România: la Giurgiu-Ruse taxa este de 15 lei la dus și 2 euro la întoarcere, iar la Vidin-Calafat taxa este de 27 de lei (6 euro).

Cât costă drumul cu mașina în vacanță în 2026? Taxele ascunse din cele mai populare destinații alese de români
Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Grecia: fără vinietă, dar cu stații de taxare pe autostradă

Spre deosebire de Bulgaria, Grecia nu folosește un sistem de vinietă națională. Taxarea rutieră se face exclusiv pe tronsoanele de autostradă parcurse, prin intermediul stațiilor de taxare fizice (toll plazas).

Suma totală depinde direct de traseul ales. Spre exemplu, pentru un drum de la granița Kulata-Promachonas către Salonic sau peninsula Halkidiki, taxele însumează între 4,70 și 5,35 euro pe sens.

Pentru cei care merg spre insula Thassos prin portul Keramoti, taxele de autostradă variază între 8 și 12 euro, în funcție de ieșirile folosite. Plata la bariere se face fizic, în numerar (euro) sau cu cardul bancar de debit/credit.

Cât costă drumul cu mașina în vacanță în 2026? Taxele ascunse din cele mai populare destinații alese de români
Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Turcia: autocolantul electronic HGS pentru autostrăzi și poduri

Intrarea pe autostrăzile din Turcia și traversarea podurilor mari (cum ar fi Podul 1915 Çanakkale sau Osmangazi) necesită utilizarea sistemului electronic HGS (Hızlı Geçiş Sistemi). În Turcia nu există posibilitatea de a plăti cash direct la gheretă pe autostrăzile de stat.

Șoferii trebuie să cumpere un autocolant HGS, care se lipește pe parbriz și se asociază cu numărul de înmatriculare al mașinii. Acesta poate fi achiziționat fizic de la oficiile poștale turcești (PTT), din stațiile de alimentare mari din zona de frontieră sau din punctele special amenajate la graniță.

Soldul autocolantului se încarcă cu o sumă inițială (de regulă echivalentul a 15-20 de euro), iar taxele se deduc automat la trecerea prin porțile electronice. Reîncărcarea ulterioară se poate face online, prin aplicația PTT HGS.

Cât costă drumul cu mașina în vacanță în 2026? Taxele ascunse din cele mai populare destinații alese de români
Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Croația: sistemul clasic de taxare în funcție de kilometri

Croația utilizează un sistem de taxare directă bazat pe distanța parcursă (cestarina). La intrarea pe autostradă se extrage un tichet de la barieră, iar plata se efectuează la ieșirea de pe tronsonul respectiv.

În medie, costul este de aproximativ 7 euro pentru fiecare 100 de kilometri parcurși cu un autoturism standard. De pildă, un drum de la Zagreb la Split costă în jur de 26,40 euro.

Plata se realizează direct la stațiile de taxare, fizic, prin numerar în euro sau cu cardul bancar. Pentru cei care tranzitează frecvent, există și dispozitive electronice ENC, dar pentru o vacanță ocazională plata la barieră rămâne cea mai facilă opțiune.

Cât costă drumul cu mașina în vacanță în 2026? Taxele ascunse din cele mai populare destinații alese de români
Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Muntenegru: taxe punctuale pe tuneluri, autostrăzi și feribot

Muntenegru nu impune o vinietă generală de drum pentru autoturisme, taxa ecologică de altădată fiind eliminată. În schimb, se plătesc taxe fixe doar pe anumite infrastructuri specifice.

Tranzitarea Tunelului Sozina costă 2,50 euro pentru un autoturism, iar parcurgerea singurului tronson modern de autostradă (Smokovac – Mateševo) costă 3,50 euro.

De asemenea, cei care doresc să scurteze drumul în jurul Golfului Kotor pot folosi feribotul Kamenari – Lepetane, unde biletul pentru o mașină este de 5 euro. Toate aceste taxe se achită direct la fața locului, cu cardul sau în numerar.

Cât costă drumul cu mașina în vacanță în 2026? Taxele ascunse din cele mai populare destinații alese de români
Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Tranzitul prin Serbia și Macedonia de Nord

Dacă traseul spre Grecia sau Croația include tranzitul prin Serbia sau Macedonia de Nord, trebuie reținut că ambele țări folosesc stații de taxare la barieră. În Serbia, plata se face în funcție de distanță, în dinari sârbești, euro sau cu cardul.

În Macedonia de Nord există stații fixe din loc în loc, iar taxele individuale variază între 1 și 2 euro per stație, putând fi achitate cash sau cu cardul contactless la barieră.

Cât costă drumul cu mașina în vacanță în 2026? Taxele ascunse din cele mai populare destinații alese de români
Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Albania: fără vinietă generală, plăți la barieră pe tronsoanele principale

Albania nu aplică un sistem de vinietă națională pentru autoturismele străine, ceea ce înseamnă că nu este necesară cumpărarea vreunui permis de drum în avans. Taxarea se face exclusiv la bariere fizice amplasate pe segmentele moderne de autostradă și în zonele cu tuneluri.

Cea mai importantă rută taxată este autostrada A1 „Rruga e Kombit”, unde traversarea în zona tunelului Kalimash costă 5 euro pentru un autoturism.

Cât costă drumul cu mașina în vacanță în 2026? Taxele ascunse din cele mai populare destinații alese de români
Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

De asemenea, pe tronsonul Thumanë–Kashar, taxa este de aproximativ 2,50 euro (250 lekë). Plata se efectuează direct la punctul de taxare, înainte de ridicarea barierei, putând fi achitată în euro, în lekë albanezi sau cu cardul bancar.

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