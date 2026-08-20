Bancu strălucește, dar scorul rămâne egal

Oaspeții au deschis scorul rapid, în minutul 20, prin Malis, care a reluat cu capul din apropiere, profitând de o eroare a defensivei craiovene la o centrare a lui Oliveira. „Juveții” au reacționat prompt, iar Nicușor Bancu a restabilit egalitatea în minutul 33, cu un șut plasat la colțul scurt, după un „1-2” cu Alex Cicâldău, potrivit GSP.ro.

Portarul oltenilor, Laurențiu Popescu, a avut o intervenție providențială în minutul 44, când l-a blocat pe Lima într-o situație unu la unu, un moment ce putea schimba soarta jocului.

În minutul 63, arbitrii au anulat un gol marcat de Sandro Lima pentru Ararat-Armenia, pe motiv de offside.

În ciuda dominării teritoriale, Universitatea Craiova nu a reușit să profite de ocaziile create, iar finalul a fost marcat de ratările lui Mora și Lima de ambele părți.

„Am încercat să dăm tot ce avem mai bun, dar am întâlnit o echipă bine organizată. Returul va fi foarte greu, dar suntem pregătiți”, a declarat căpitanul Nicușor Bancu la finalul partidei.

Retur decisiv săptămâna viitoare

Meciul retur dintre Universitatea Craiova și Ararat-Armenia este programat joi, 27 august, de la ora 19.00, la Erevan. Indiferent de deznodământ, campioana României este deja calificată în Conference League, competiție în care a participat și în sezonul 2025/2026. Totuși, o calificare în faza grupelor Europa League ar reprezenta o premieră pentru echipa din Bănie.

Pentru olteni, meciul de la Erevan va fi o adevărată provocare, având în vedere că adversarii s-au dovedit periculoși pe contraatac și bine organizați defensiv. „Trebuie să fim mai atenți în retur și să concretizăm șansele pe care le avem”, a concluzionat antrenorul Coelho, citat de GSP.ro.

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