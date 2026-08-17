O româncă ce vizitează insula grecească în fiecare an încă din 2009 a tras un semnal de alarmă pe o comunitate online dedicată vacanțelor în Grecia, după ce a achiziționat o croazieră cu barca pentru grupul său de prieteni. Aceasta povestește că, din dorința de a le arăta celor sosiți pentru prima dată pe insulă cele mai frumoase plaje, s-a lăsat convinsă de tacticile de marketing agresive ale unui promotor local din port.

Promisiuni spectaculoase și un traseu rămas pe hârtie

Conform mărturiei publicate pe grupul de Facebook, agentul de vânzări le-a promis un traseu generos care trebuia să includă oprirea la plaje celebre precum Aliki sau Marble Beach, precum și o vizită la celebra piscină naturală Giola. În realitate însă, ambarcațiunea s-a deplasat doar la mică distanță de mal, fără să ajungă la punctele de atracție promise.

Traseul efectiv s-a desfășurat foarte aproape de țărm, iar piscina naturală Giola a fost zărită doar de la distanță, vasul apropiindu-se ușor numai după ce mai mulți turiști de la bord au insistat. De asemenea, oprirea finală pentru înot a avut loc chiar în zona portului Limenaria, la mică distanță de punctul de plecare.

Sursă foto: Facebook/ Torok Amalia/ Thassos – Mai mult decât un forum: Acassos

Mâncarea de pe vas și dublarea prețului la băuturi

Pe lângă itinerariul scurtat considerabil, turista a semnalat probleme și în privința serviciilor de la bord. Meniul inclus s-a dovedit nepotrivit pentru familiile care călătoreau cu copii mici, fiind compus din preparate precum musaca sau paste, fără alternative mai simple.

O altă problemă semnalată a fost diferența dintre prețurile comunicate la uscat și cele practicate pe vas. Deși agentul de vânzări le garantase turiștilor că o bere la bord costă 3 euro, odată urcați pe ambarcațiune, aceștia au constatat că prețul afișat era dublu, ajungând la 6 euro.

Pentru a evita astfel de situații neplăcute în timpul vacanței în Grecia, consultanții în turism recomandă verificarea recenziilor online ale ambarcațiunilor înainte de achiziționarea biletelor, solicitarea traseului exact marcat pe hartă și clarificarea tuturor costurilor suplimentare pentru mâncare și băutură direct la căpitan sau la casa oficială de bilete.

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