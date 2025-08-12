Teoria restaurării atenției: soluția pentru oboseala mentală

„Ceea ce are nevoie cu adevărat creierul nostru este o pauză de la concentrare, atât de necesară”, arată cercetările citate.

Propusă în 1989 de psihologii Rachel și Stephen Kaplan, teoria restaurării atenției (ART) susține că timpul petrecut în natură ajută la refacerea concentrării și a stării de bine.

Atenția direcționată, cum ar fi studiul sau navigarea pe rețele sociale, solicită intens creierul.

În schimb, atenția nedirecționată apare atunci „când nu încercăm în mod conștient să ne concentrăm asupra a nimic” și permitem lucrurilor să ne capteze ușor atenția, cum ar fi ciripitul păsărilor sau foșnetul frunzelor.

Cu alte cuvinte specialiștii ne sfătuiesc să avem momente în care să nu facem nimic, pentru a scăpa de stres și oboseală.

Fără astfel de momente, riscăm să ne „obosim” creierul, ceea ce face tot mai greu să ne concentrăm.

Natura, un aliat dovedit științific

Neuroimagistica arată că activitatea amigdalei, zona creierului asociată stresului, scade în medii naturale, dar nu și în cele urbane.

O analiză a 42 de studii confirmă legătura dintre expunerea la natură și îmbunătățirea atenției și a stării mentale.

Un studiu clinic a demonstrat că o plimbare de 40 de minute în natură reduce stresul și facilitează restabilirea atenției, comparativ cu mersul într-un mediu urban.

„Chiar și simpla plimbare pe o bandă de alergare în timp ce privești o priveliște din natură poate produce acest efect cognitiv”, arată cercetările.

Mai mult, zece minute de atenție nedirecționată pot crește performanța cognitivă și pot reduce oboseala mentală.

Asta în condițiile în care un studiu realizat de cercetătorii University College London arată că „doomscrolling-ul”, adică obiceiul de a scrola la nesfârșit pe internet, are efecte negative asupra sănătății mintale. Experții avertizează că putem deveni dependenți de telefon, fără să ne dăm seama.

Cum să aplici teoria în viața ta

Caută un spațiu verde: parc, malul unui râu, potecă forestieră.

Lasă telefonul și orice alt factor de distragere.

Profită de momentele „plictisitoare” din zi pentru a-ți lăsa mintea să rătăcească.

Fie că observi o buburuză pe birou sau te bucuri de o priveliște minunată, lasă-ți atenția să fie liberă.

„Nu este lene, este întreținere neurologică.”, spune autorul articolului.

