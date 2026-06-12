Citizen Promaster Diver Eco-Drive – 245 € / 1.253 de lei

Citizen Promaster Diver este probabil cel mai ușor ceas de recomandat pentru vară dacă vrei ceva capabil, ieftin și fără bătăi de cap. Are 200 m rezistență la apă, certificare ISO pentru scufundări, Eco-Drive alimentat de lumină și un design de diver japonez care nu încearcă să copieze Submariner-ul. Este exact genul de ceas pe care îl iei la mare, îl porți în apă, îl zgârii puțin și nu îți pare rău.

DOXA SUB 200 II – 1.650 € / 8.650 de lei

Foto: Doxa

Noul DOXA SUB 200 II este genul de ceas care cred că poate prinde foarte bine în România: are brand, are istorie, dar nu este alegerea evidentă pe care o vezi la toată lumea. Proporțiile sunt mai ceva mai mari, cadranele fumé arată foarte bine în lumină, iar brățara Milanese îl face să pară mai relaxat, mai de vară și mai diferit față de un diver clasic.

DOXA are un ADN real în zona de scufundări, nu doar marketing, iar SUB 200 II aduce acea poveste într-un pachet mai purtabil și mai stilat. Dacă alegi o culoare vie, devine imediat ceas de vacanță; dacă mergi pe o nuanță mai închisă, rămâne suficient de serios pentru zi de zi.

Certina DS Super PH1000M – 1.080 € / 5.660 de lei

Certina DS Super PH1000M este pentru cine vrea un ceas de vară mai zdravăn, mai tehnic și mai „overbuilt”. Are 1.000 m rezistență la apă, Powermatic 80 și un design inspirat dintr-un diver istoric Certina, dar nu se simte ca un obiect de muzeu.

Varianta albastră este cea mai potrivită pentru listă: are exact energia de ceas mare, sportiv, serios, dar cu suficientă culoare cât să nu pară plictisitor. Nu este un diver discret, dar vara nici nu trebuie să fie totul discret.

Foto: Certina

Venezianico Arsenale Bronzo – 850 € / 4.460 de lei

Venezianico Arsenale Bronzo este una dintre cele mai bune variante de bronz sub 1.000 de euro dacă vrei ceva purtabil zilnic, nu doar un ceas de nișă care stă în cutie. Carcasa din bronz va prinde patină diferit de la om la om, iar asta îl face mult mai personal decât un ceas normal din oțel.

Îmi place pentru este un ceas cu brățară integrată, mecanism Miyota 9039 și un design italian care arată mai scump decât este. Pentru vară, bronzul are un avantaj clar: arată superb pe piele, mai ales când începe să se schimbe în timp.

Oris Divers Sixty-Five Cotton Candy Bronze – 2.750 € / 14.420 de lei

Dacă Venezianico este varianta de bronz sub 1.000€, Oris Divers Sixty-Five Cotton Candy Bronze este opțiunea mai scumpă, dar și mai „watch enthusiast”. Oris este independent, are multă credibilitate în zona de ceasuri sport și a avut câteva lansări foarte bune în ultimul timp, inclusiv la Watches and Wonders.

Divers Sixty-Five este un skin diver superb, iar combinația dintre bronz și cadrane pastel îl face aproape perfect pentru vară. Nu este cel mai performant diver din lume, dar nici nu încearcă să fie; miza este farmecul vintage, dimensiunea prietenoasă și felul în care materialul se schimbă pe mână.

Foto: Oris

Lorier Neptune SIV – aproximativ 560 € / 2.930 de lei

Lorier Neptune este varianta corectă aici, nu Lorus. Este unul dintre cele mai bune microbrand dive watches pentru cine vrea vibe vintage real, dar cu specificații moderne: carcasă de 39 mm, 200 m rezistență la apă, mecanism automat Miyota 90S5 no-date și cristal Hesalite bombat, exact detaliul care îi dă look-ul acela de skin diver din anii 50-60. Prețul oficial este 599$, adică aproximativ 560€ / 2.930 RON, în funcție de curs.

Este genul de ceas care merge perfect vara pentru cine vrea old money, dar fără să poarte ceva evident sau scump. Brățara taper-uită, bezelul subțire și cadranul curat îl fac să pară mult mai elegant decât un diver modern masiv, iar tocmai asta îl face interesant: poți să-l porți la plajă, dar și seara cu o cămașă de in.

Mr Jones A Perfectly Useless Afternoon – 260 € / 1.365 de lei

Mr Jones A Perfectly Useless Afternoon este probabil cel mai fun ceas din listă. Pe cadran ai un personaj care plutește într-o piscină: piciorul întins indică ora, iar rățușca arată minutele.

Este un ceas construit în jurul unei idei simple: timpul pierdut relaxându-te nu este timp pierdut. Pentru vară, este aproape imposibil să găsești ceva mai potrivit; nu are pretenții sportive, dar are exact energia de vacanță, piscină și conversație începută de cineva care întreabă: „cum se citește ceasul ăsta?”.

D1 Milano Sketch – 175 € / 920 de lei

D1 Milano Sketch este pentru cine vrea ceva vizual, grafic și foarte ușor de remarcat. Dacă îți place ideea de AP Royal Oak x Swatch sau ceasuri care arată aproape ca un desen 2D, D1 Milano face treaba asta de ceva timp și o face convingător.

Nu sunt personal cel mai mare fan al acestor ceasuri, dar nu pot contrazice cât de cool arată pe mână. Vara, când outfiturile sunt mai simple, un ceas alb cu linii negre de tip schiță poate deveni piesa care schimbă tot lookul.

Squale 1521 Ocean – 1.270 € / 6.658 de lei

Squale 1521 Ocean este pentru cine vrea un diver cu istorie reală, dar fără să meargă pe variantele evidente. Squale este un brand italiano-elvețian cu heritage autentic în zona de scufundări, inclusiv ca furnizor de carcase pentru alte branduri în anii 60-70.

1521 are 500 m rezistență la apă, carcasă solidă, design diferit și exact acea senzație de tool watch făcut pentru apă. În jurul pragului de 1.000 de euro, este greu să găsești multe ceasuri care să bifeze atât de bine combinația dintre pedigree, construcție și personalitate.

Foto: Squale

Glycine Combat Sub MSRP – aprox. 1.330 € / 6.970 de lei, dar des mult mai ieftin în retail

Glycine Combat Sub este unul dintre acele ceasuri care devin interesante mai ales când îl prinzi la preț bun. Brandul are istorie reală, mai ales prin Airman, iar Combat Sub oferă o rețetă foarte simplă: diver elvețian, automat, subțire, purtabil și suficient de clasic încât să meargă cu aproape orice.

Nu l-aș recomanda neapărat la MSRP, pentru că Glycine este des găsit la discounturi serioase. Dar dacă îl cumperi la prețul corect, devine unul dintre cele mai bune divere elvețiene accesibile pentru vară: solid, simplu și fără pretenții inutile.

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