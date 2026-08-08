Pompierii au găsit trupul victimei în locuință, după ce au stins flăcările. Locatarii de la etajele trei și patru au fost evacuați din cauza fumului dens, relatează News.ro.

„Apelul care sesiza producerea incendiului a fost primit în dispeceratul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana” al judeţului Bihor în jurul orei 11:50, iar pentru gestionarea evenimentului, la locul indicat au fost mobilizate operativ, trei echipaje de pompieri militari din cadrul Detaşamentului 2 Oradea, cu două autospeciale de stingere şi o autospecială de lucru la înălţime, precum şi echipajul de terapie intensivă mobilă al SMURD Oradea şi un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor.

La sosirea forţelor de intervenţie, incendiul se manifesta deosebit de violent la nivelul întregului apartament, format din două camere, cu flacără deschisă şi degajări masive de fum, iar etajele 3 şi 4 ale imobilului erau inundate cu fum”, au transmis oficialii ISU Bihor.

Echipajele au reușit să lichideze flăcările în aproximativ 10 minute, timp în care au evacuat opt persoane din locuințele afectate de fum.

Femeia găsită decedată, sâmbătă, în apartamentul cuprins de flăcări de pe strada Șelimbărului din Oradea avea 69 de ani, a anunțat Poliția Bihor. Cauza exactă a morții va fi stabilită prin necropsie, iar împrejurările tragediei sunt cercetate sub supravegherea unui procuror, scrie publicația locală Bihoreanul.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE