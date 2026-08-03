IC 1101 este o galaxie eliptică gigantică, de 17 ori mai mare decât Calea Lacteea

IC 1101, aflată în centrul clusterului de galaxii Abell 2029, este o galaxie eliptică gigantică. Comparativ cu Calea Lactee, care are un diametru de aproximativ 100.000 de ani-lumină, IC 1101 o depășește de 17 ori. Dimensiunile sale au fost măsurate cu ajutorul telescopului Isaac Newton din Insulele Canare, potrivit Les Numeriques.

Pentru a identifica limitele galaxiei, cercetătorii au eliminat lumina parazită de la stelele din jur și instrumentele de observare. Luminozitatea și distribuția stelelor au fost analizate pentru a determina că galaxia se extinde până la 520 kiloparseci, echivalentul a 1,7 milioane de ani-lumină.

IC 1101 nu impresionează doar prin dimensiuni, ci și prin masa sa

Galaxia conține aproximativ 3.400 de miliarde de stele, de zeci de ori mai mult decât masa stelară a Căii Lactee, estimată la 200 de miliarde de mase solare.

Observațiile au identificat structuri difuze și asimetrice în jurul galaxiei, indicând un proces continuu de absorbție a galaxiilor mai mici. Fenomenul, denumit „canibalism galactic”, determină creșterea constantă a dimensiunii lui IC 1101. „IC 1101 arată semne clare ale unui proces activ de acumulare de masă”, au declarat cercetătorii.

Galaxia continuă să acumuleze materie și să se mărească

Pentru a înțelege proporțiile lui IC 1101, specialiștii sugerează o comparație: diametrul său depășește jumătate din distanța dintre Calea Lactee și galaxia Andromeda. Dacă Sistemul Solar s-ar afla în centrul galaxiei, densitatea stelelor ar face ca nopțile să fie aproape la fel de luminoase ca zilele.

Potrivit Les Numeriques, dimensiunile impresionante ale lui IC 1101 nu se limitează la prezent; galaxia continuă să acumuleze materie, confirmând că, chiar și la scară universală, giganții cosmici nu încetează să evolueze.