Farul a dominat categoric prima repriză

Aflați sub presiunea eșecului european de la Riga și boicotați de propria galerie, bucureștenii au făcut o primă repriză modestă, fiind sancționați de jocul pragmatic al constănțenilor antrenați de Ioan Ovidiu Sabău.

Dobrogenii au intrat la cabine cu un avantaj confortabil de două goluri, grație reușitelor semnate de Doicaru (’21) și fostul roș-albastru Radaslavescu (’45+1), în timp ce gazdele au suferit la capitolul construcție și au fost forțate să facă schimbări tactice încă din prima jumătate de oră, potrivit GSP:ro.

Tănase a ratat un penalty, dar FCSB a salvat un punct

Repriza secundă a adus o reacție de orgoliu din partea roș-albaștrilor, impulsionați de introducerile de la pauză. Dawa a redus din diferență în minutul 57 cu o lovitură de cap, dând semnalul asaltului la poarta lui Rafael Munteanu.

Deși Florin Tănase a ratat ocazia egalării irosind o lovitură de la 11 metri salvată de portarul oaspeților, presiunea gazdelor a dat roade în cele din urmă: noul-venit Joao Paulo a restabilit egalitatea în minutul 86.

În ciuda prestației ezitante din defensivă, punctul obținut în finalul meciului le permite celor de la FCSB să revină pe prima poziție a clasamentului, la egalitate de puncte cu Rapid.