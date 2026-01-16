Laurie, o pasionată de călătorii stabilită în Houston și urmărită de peste 300.000 de oameni pe Instagram, oferă frecvent sfaturi despre cum să călătorești confortabil și eficient. De la liste de bagaje și trucuri de împachetare, până la ținute potrivite pentru zboruri lungi, recomandările sale sunt apreciate pentru caracterul practic.

Ea a explicat care sunt cele trei piese vestimentare „de bază” care funcționează în orice sezon și în orice context de călătorie. Potrivit acesteia, cheia este confortul, versatilitatea și siguranța.

Primul articol indispensabil este un pulover comod, suficient de confortabil pentru a fi purtat ore întregi, dar și ușor de adaptat schimbărilor de temperatură din avion sau aeroport.

„Un pulover în care poți sta ore întregi și care poate fi legat în jurul taliei sau purtat pe umeri atunci când ți se face prea cald”.

Al doilea element esențial este reprezentat de pantofii sport, care trebuie să ofere un suport bun pentru bolta plantară. Sunt utili pentru mersul pe distanțe lungi, dar pot fi cruciali și în situații neprevăzute.

„Pantofi sport albi, cu suport serios pentru boltă, pentru mers toată ziua prin aeroporturi sau în timpul explorării orașelor”.

În final, Laurie recomandă pantalonii elastici, care oferă libertate de mișcare și pot fi integrați atât în ținute casual, cât și în unele mai elegante.

„Pantaloni elastici (cu picior drept sau larg, scurți), care sunt versatili pentru un look casual sau unul mai elegant de călătorie. Am peste 50 de ani și toate acestea sunt foarte confortabile pentru mine. Sfat de călătorie: poartă în avion piese vestimentare care pot fi purtate din nou, ca să împachetezi mai puțin”, mai adăugat experta.

Laurie recomandă hainele care pot fi îmbrăcate în straturi, pentru mai mult confort în interiorul sau în afara avionului.

Oamenii au apreciat sugestiile expertei în travel, pe care le-au descris drept „minunate”, „drăguțe” și „grozave”.

