Cei trei bărbați sunt acuzați de contrabandă cu aur

Trei italieni au fost acuzați de autoritățile elvețiene pentru contrabandă cu aur și alte infracțiuni. Traficul, estimat la 27 de milioane de euro, implica aur furat din nordul Italiei, transportat în Cantonul Ticino și transformat în lingouri marcate, potrivit portalului italian de știri Corriere.it.

Italienii ar fi reușit să fure aproximativ 230 de kilograme de aur

Autoritățile elvețiene au descoperit o rețea care a traficat aproximativ 230 de kilograme de aur, evaluat la 25 de milioane de franci elvețieni, echivalentul a 27 milioane de euro.

Anchetatorii au dezvăluit și o evaziune fiscală de 860.000 de euro. Aurul provenea din locuințe jefuite în nordul Italiei, iar operațiunea începea în tabere nomade, unde unul dintre suspecți, un italian de 56 de ani, colecta bijuteriile furate.

Cum au transportat cei trei bărbați aurul din Italia în Elveția

Potrivit anchetei, aurul era transportat peste graniță în Elveția prin vămi mici, slab supravegheate, folosind rucsacuri ascunse în mașini.

Transporturile aveau loc săptămânal, iar odată ajunși în Elveția, suspecții predau aurul unei companii care deținea un permis legal pentru prelucrarea metalelor prețioase.

Aurul era transportat în lingouri în Elveția

Firma respectivă îl transforma în lingouri și le aplica marcajul Swiss Made. Compania elvețiană a rămas fără licența de operare, iar cei trei italieni implicați au fost denunțați pentru contrabandă, spălare de bani și tăinuire.

Cantonul Ticino joacă un rol central în procesarea aurului și a altor metale prețioase, un sector economic estimat la 25-30 de miliarde de franci elvețieni anual. Lingourile exportate din Elveția ajung pe piețele internaționale.

Din păcate, acesta nu este primul astfel de caz din Peninsulă. În 2025, un bărbat cu părul lung a găsit o metodă ingenioasă prin care să fure aur de 24 de carate din topitoria în care lucra. Italianul a fost prins de polițiști în timp ce încearca să vândă prada, într-un alt magazin de bijuterii.

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