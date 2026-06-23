Sociologul Gelu Duminică, după ce Guvernul Veștea a picat: „Culmea ironiei e să vezi «trădătorii» cum sunt trădaţi”

Guvernul propus de Adrian Veştea nu a obţinut luni voturile necesare pentru învestire, provocând reacţii puternice pe scena politică.

Gelu Duminică a comentat situaţia pe Facebook: „Cine sapă groapa altuia cade singur în ea. Culmea ironiei e să vezi «trădătorii» cum sunt trădaţi…”, a scris sociologul.

Nominalizat de preşedintele Nicuşor Dan fără consultarea PNL, Veştea a încercat să atragă sprijinul mai multor parlamentari, inclusiv din rândurile AUR. În ciuda eforturilor, inclusiv a unei întâlniri cu liderul AUR, George Simion, formaţiunea nu a susţinut guvernul propus.

Într-o postare anterioară, Gelu Duminică a criticat decizia lui Nicuşor Dan: „Şi-a făcut imaginea publică ţăndări. Ce a vrut să facă, doar domnia sa ştie! Jenant!”.

Mai mulţi liberali au acuzat trădări în partid după ce unii colegi au susţinut demersul lui Veştea, fiind chiar propuşi membri în guvernul care a eşuat.

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