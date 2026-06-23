Scumpirile sunt de până la 5 bani, iar stațiile nu s-au mai aliniat la același preț ca zilele trecute, potrivit cifrelor analizate de pe site-ul peco-online.ro.

Cât costă benzina în București, marți, 23 iunie 2026

Benzina și motorina s-au scumpit marți, 23 iunie 2026. Cât costă un litru de carburant în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța

Foto: Libertatea

În București, benzina standard pornește marți de la 8,52 lei/l, în creștere față de ieri când era 8,47 de lei/l (o majorare de 0,05 lei), și se găsește la stațiile Petrom.

Stațiile Mol mențin prețul carburantului și îl vând cu 8,53 lei/l, prag care se menține de sâmbătă.

Rompetrol a crescut prețul benzinei la 8,58 lei/l, comparativ cu 8,53 de lei/l, cost care era de joia trecută (o majorare de 0,05 lei).

Și OMV vinde benzina tot cu 8,58, față de 8,53 lei/l, preț care neschimbat de sâmbătă (o creștere de 0,05 lei).

De asemenea, stațiile Socar afișează pentru benzinaă, marți, 23 iunie 2026, un preț de 8,58 lei/l, de la 8,53 lei/l cât costa ieri (o creștere de 0,05 lei).

Și stațiile Lukoil au adus prețul carburantului la 8,58 lei, de la 8,53 lei/l, costul de ieri (o majorare de 0,05 lei).

În felul acesta, benzina cea mai ieftină este la Petrom, celelalte stații au majorat prețul și nu se mai observă o aliniere la același cost, ca zilele trecute.

Raportat pe orașe, în București, Timișoara, Iași și Constanța, cel mai mic preț al benzinei standard este marți de 8,52 lei/l, față de 8,47 de lei/l, cât era luni (o creștere de 0,05 lei). În Cluj-Napoca, carburantul cel mai ieftin se găsește cu 8,49 lei/l, spre deosebire de 8,39 de lei/l, prețul de ieri (o majorare de 0,10 lei).

Cât costă motorina în București, marți, 23 iunie 2026

Cea mai ieftină motorină standard din București costă marți 9,08 lei, în creștere de la 9,03 lei/l, cât era în ziua precedentă (o majorare de 0,05 lei), și se găsește la Petrom.

Stațiile Mol vând motorina tot la prețul de 9,09 lei/l, cost rămas constant încă din ziua de sâmbătă.

În schimb, Rompetrol are afișat un preț de 9,14 lei/l, față de 9,09 lei/l, cât era luni (o creștere de 0,05 lei).

Și OMV vinde carburantul marți, 23 iunie 2026, tot cu 9,14 lei, de la 9,09 lei/l, în ziua precedentă (o majorare de 0,05 lei).

La fel și Socar, are afișat costul de 9,14 lei/l, comparativ cu 9,09 lei/l cât costa motorina luni (o creștere de 0,05 lei/l).

Lukoil menține tendința celorlalte stații și aduce prețul motorinei tot la 9,14 lei/l, de la 9,09 lei/l, cât costa ieri (o creștgere de 0,05 lei).

Raportat la cele mai mari orașe din țară, după numărul de locuitori, motorina are un preț minim de 8,99 de lei/l în Cluj-Napoca, cost neschimbat de sâmbătă. În București, Timișoara, Iași și Constanța, carburantul pleacă de la 9,08 lei, spre deosebire de 9,03 lei/l cât era ieri (o creștere de 0,05 lei).

Prețurile combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal au crescut cu 20,7% în Uniunea Europeană în luna mai 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, iar România este singura ţară din UE unde motorina s-a scumpit în mai faţă de luna precedentă, conform datelor publicate luni de Eurostat.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, marți, 23 iunie 2026

Cea mai ieftină benzină standard din România se găsește marți, 23 iunie, la stația Petrolium din Albești, județul Mureș, la prețul de 8,27 de lei/l, cost rămas constant de duminică.

Cea mai ieftină motorină standard se apropie de costul benzinei și se vinde cu 8,32 de lei/l, preț rămas constant de sâmbătă. Carburantul se găsește la stația RST din Lungulețu, județul Dâmbovița.

Prețurile combustibililor au înregistrat o creștere semnificativă în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar România este a doua țară din Uniunea Europeană la aceste scumpiri, a anunțat recent Eurostat.

Prețurile sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Datele trebuie verificate înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii schimbă tarifele de la o oră la alta.

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