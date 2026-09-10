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Petrolul s-a scumpit din nou, joi, pe fondul extinderii războiului din Orientul Mijlociu către Marea Roșie prin ofensiva rebelilor Houthi în Yemen.
Războiul din Orientul Mijlociu continuă cu o ofensivă a rebelilor Houthi în Yemen și un nou atac al Iranului asupra unei baze americane. În plus, Gardienii Revoluției din Iran au decis să extindă restricțiile maritime dincolo de strâmtoarea Ormuz, în Golful Oman și chiar și în Marea Arabiei.
De cealaltă parte, Statele Unite atacă petroliere din flota clandestină a regimului din Iran, distrugând câteva în ultimele zile.
În acest context tensionat, prețul barilului Brent (din Marea Nordului) a crescut joi, către ora 18:45 în România, cu 5,01%, la 106,28 de dolari, pentru livrările prevăzute în luna noiembrie. Este cel mai scump baril de petrol Brent din mai 2026 încoace.
Echivalentul său american, barilul West Texas Intermediate (WTI), s-a scumpit cu 4,89%, la 100,75 de dolari, pentru livrările în luna octombrie, observă AFP.
În Yemen, rebelii Houthi pro-iranieni au cucerit orașul Mokha, situat pe țărmul Mării Roșii și în apropiere de strâmtoarea Bab el-Mandeb.