Chery este astăzi unul dintre cele mai cunoscute nume ale industriei auto din China, dar primul său automobil avea rădăcini surprinzător de europene. Chery Fengyun, lansat la sfârșitul anilor ’90, folosea arhitectura primei generații Seat Toledo, iar motorul era produs pe o linie cumpărată de la Ford din Marea Britanie. Povestea arată cât de diferită era industria auto chineză cu numai 25 de ani în urmă.

Primul Chery a pornit de la un Seat Toledo

Chery a fost înființată în 1997, în orașul Wuhu din provincia Anhui, inițial ca întreprindere de stat pentru producția de componente auto. Ambiția era însă construirea unei mașini proprii.

Aceasta a apărut în 1999 și s-a numit Chery Fengyun, fiind cunoscută ulterior și ca Fulwin, Windcloud sau A11.

Partea interesantă este ce se afla sub caroserie. Fengyun era construit pe baza primei generații Seat Toledo, produsă în Europa între 1991 și 1999. Mașina folosea arhitectura A2, o platformă din familia Volkswagen care stătea la baza unor modele precum Volkswagen Golf II și Jetta.

Chery a cumpărat documentația și echipamentele necesare pentru producție într-o perioadă în care Seat făcea deja parte din Grupul Volkswagen, iar piața auto chineză era controlată în mare parte prin parteneriate între companii locale și constructori occidentali.

Unul dintre oamenii-cheie ai proiectului a fost Yin Tongyao, inginer care lucrase anterior pentru joint-venture-ul Volkswagen din China și care avea să devină ulterior una dintre cele mai importante persoane din istoria Chery.

Motorul de 1,6 litri venea de pe o linie cumpărată de la Ford

Nici motorul primului Chery nu a pornit de la zero.

Yin Tongyao a cumpărat din Marea Britanie o linie de producție utilizată pentru un motor Ford de 1,6 litri, provenită de la uzina Ford din Dagenham.

Primele motoare produse de Chery au ieșit de pe această linie în mai 1999, iar primele automobile Fengyun au fost construite în decembrie același an.

Pentru China de la începutul anilor 2000, mașina oferea o rețetă destul de modernă: sedan compact pentru cinci persoane, aer condiționat, geamuri electrice și sistem audio.

La prima vedere, povestea pare foarte diferită de Chery de astăzi, care dezvoltă propriile platforme, sisteme hibride și electrice. La început însă, compania a combinat tehnologie europeană deja existentă cu producție locală pentru a intra cât mai rapid pe piață.

Timp de aproape doi ani, Chery producea oficial „componente”, nu mașini

Există și o parte aproape absurdă a poveștii.

Chery putea construi Fengyun, dar nu avea inițial aprobarea necesară pentru a funcționa oficial ca producător auto la nivel național. Regulile chineze făceau foarte dificilă apariția unui constructor independent în afara marilor parteneriate existente.

Astfel, timp de aproape doi ani, compania figura oficial ca producător de „componente auto”, deși acele componente ieșeau din fabrică sub forma unor automobile complete.

Situația s-a schimbat în 2001, când Chery a primit aprobarea pentru a comercializa mașini la nivel național.

În același an a venit și primul export. Un lot de automobile Fengyun a plecat spre Siria, marcând începutul expansiunii internaționale a companiei.

De la un Seat Toledo la una dintre cele mai mari mărci auto din China

Fengyun este important nu doar pentru Chery, ci și pentru ceea ce se întâmpla atunci în industria auto chineză.

În anii ’90, o mare parte din producția locală provenea din joint-venture-uri cu Volkswagen, PSA, General Motors sau alți constructori occidentali. Chery a arătat că putea apărea și un constructor local care să-și dezvolte treptat propria marcă și să înceapă să exporte.

Iar contrastul cu prezentul este uriaș. În urmă cu aproximativ 25 de ani, primul Chery folosea baza unui Seat Toledo și o linie de motoare cumpărată de la Ford. Astăzi, compania dezvoltă propriile motorizări, hibride și electrice și vinde automobile pe zeci de piețe.