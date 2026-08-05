Videoclipurile care au prezentat trecerea graniței cu Spania ca pe o oportunitate ușoară au făcut loc fotografiilor cu persoane dispărute, mesajelor despre o nouă invazie pe 15 august și, cel mai tulburător, amenințărilor la adresa unor localnici din orașul autonom de pe coasta africană.

Oameni radicalizați compilează imagini și videoclipuri cu localnici din Ceuta care au ieșit în stradă în timpul crizei și îi prezintă ca fiind responsabili pentru atacuri împotriva unor imigraniți marocani.

Multe videoclipuri apar decupate, scoase din context sau asociate cu evenimente care nu au avut loc în Ceuta în acele zile. Cu toate aceastea, videoclipurile respective sunt distribuite ca „dovadă” a unor „persecuții pe scară largă”.

Unul dintre afișele distribuite pe larg pe unele grupuri online conține un colaj cu fotografiile a 21 de fețe și titlul: „Căutat. Viu sau mort”.

Marocanii sunt îndemnați să salveze acest afiș și să-l distribuie în întreaga țara pentru a identifica persoanele care apar în el. Postarea promite chiar recompense de 30.000 de euro pentru informații care ar putea duce la localizarea sau arestarea unei persoane aflate pe listă. Nu există dovezi care să susțină că această ofertă este adevărată, notează ziarul spaniol.

„Avem încredere deplină în securitatea națională marocană că-i va aresta pe acești criminali atunci când vor intra în iubitul nostru Maroc”, se arată în postare.

El Espanol a constatat că mai multe dintre fețele din colaj corespund într-adevăr unor localnici din Ceuta, care acum se tem pentru siguranța lor.

Combinația de imagini autentice, scene manipulate și acuzații neverificate alimentează un climat de frică care s-ar putea răspândi din lumea digitală în cea fizică.

De altfel, unii localnici din Ceuta care se aflau în vacanță în Maroc au mărturisit ca s-au confruntat cu amenințări.

De asemenea, multe familii își caută membrii dispăruți după invazia din Ceuta. În plus, un alt mesaj anunță o nouă deplasare în masă de imigranți către Ceuta în jurul datei de 15 august. „Ne vedem acolo pe 15”, se arată în mesajul distribuit intens pe Facebook și WhatsApp.

Aproximativ 60.000 de imigranți ilegali, predominant tineri, au luat cu asalt granița cu Ceuta pe 30 și 31 iulie. Autoritățile spaniole au intervenit prompt și i-au trimis înapoi peste graniță.

În timp ce premierul spaniol Pedro Sanchez a încercat să mențină un ton prudent și a evitat să acuze în mod direct autoritățile de la Rabat, alți politicieni de la Madrid au cerut explicații clare din partea Marocului.

„Să spunem lucrurilor pe nume: Marocul folosește ființe umane pentru a ne ataca suveranitatea”, a acuzat Eduardo Rubiño, parlamentar al partidului de stânga Más Madrid, aliat cu Sanchez.

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