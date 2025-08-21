Costurile neprevăzute apărute pe nota de plată

Patru clienți ai unui bar din Ostuni, Italia, au fost surprinși să descopere un cost suplimentar pentru muzică pe nota de plată. Grupul a plătit în medie 18 euro de persoană pentru băuturi și gustări, dar s-au trezit și cu o cheltuială în plus pe nota de plată, relatează portalul italian de știri Rainews.

Turiștii au fost taxați pentru muzica asigurată de un DJ, iar tariful a fost de 2 euro/persoană. Surpriza clienților a fost extrem de mare așa că s-au revoltat la terasa din Ostuni.

Ce au spus turiștii despre muzică

Grupul de turiști a petrecut câteva ore la barul din Ostuni, acolo unde au consumat un suc natural, un cocktail fără alcool și două băuturi alcoolice, dar și gustări. Muzica asigurată de DJ a fost foarte bună, așa cum au precizat chiar ei, potrivit sursei citate mai sus.

Totuși, nimeni nu se aștepta ca pe bonul final să fie trecută și aceasta ca partea din consumație.

Cât au plătit în total turiștii la restaurant

Totalul notei de plata a fost de 73 de euro. Din aceasta, pentru cele două cocktailuri cu alcool, turiștii au plătit câte 15 euro, pentru sucul natural prețul a fost de 5 euro, iar pentru băutura fără alcool de 10 euro.

Muzica a costat, în total, 8 euro pentru toți cei patru turiști, iar prețul gustărilor a fost de aproximativ 20 de euro, pentru două porții.

Această taxă pentru muzică ar putea fi o nouă modalitate de a indica obișnuitul „coperto”, dar riscă să stârnească o nouă controversă în contextul dezbaterilor din această vară despre prețurile ridicate din Italia.

Ce este taxa „coperto” din restaurantele din Italia

Taxa „coperto” de pe nota de plată din restaurantele din Italia este o taxă fixă pe persoană, percepută pentru acoperirea costurilor legate de utilizarea mesei, tacâmurilor, feței de masă, șervețelelor și pâinii oferite la începutul mesei. Aceasta nu este un bacșiș, ci o taxă obligatorie pe care fiecare client trebuie să o plătească, indiferent dacă a comandat sau nu mâncare.

Valoarea acestei taxe variază de obicei între 1 și 5 euro pe persoană, în funcție de restaurant și locație. În restaurantele de lux sau în zonele cu turism intens, taxa poate fi mai mare. Taxa „coperto” acoperă costurile de funcționare legate de punerea în masă și serviciile ospătarului, fiind o tradiție care datează încă din Evul Mediu în Italia.

Spre deosebire de bacșiș, care este o recompensă pentru un serviciu bun și este lăsat la latitudinea clientului, „coperto” este o sumă fixă care trebuie plătită 100%.