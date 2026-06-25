Piesa, un obiect de patrimoniu

În urma unor percheziții domiciliare efectuate la locuința unui bărbat, oamenii legii au descoperit o statuetă din bronz, bun de patrimoniu, care fusese furată de pe teritoriul Germaniei.

Ancheta a început în urma unei cooperări judiciare internaționale, după ce autoritățile germane au transmis o alertă cu privire la dispariția operei de artă și au existat indicii clare că bunul fusese introdus ilegal în România.

Oamenii legii au descins la adresa suspectului din Buzău și, spre surprinderea lor, obiectul de artă nu era ascuns într-un seif sau într-o pivniță, ci se afla direct în curtea imobilului, expus la vedere.

Piesă făcea parte dintr-un grup statuar amplasat în orașul Wiehagen, Germania și a fost furată în octombrie 2025. Alarma a fost dată pe 31 octombrie 2025 în localitatea germană Wiehagen.

Lucrarea „Bârfele satului”, simbol al localității Wiehagen

La acea dată, oficialii municipalității au constatat cu stupoare că una dintre cele trei statui care alcătuiau lucrarea „Der Dorfklatsch” (tradusă prin „Bârfele satului”) dispăruse fără urmă, potrivit Reporter buzoian.

Realizată în anul 1996 de un celebru sculptor german, opera de artă devenise un simbol al localității Wiehagen, ilustrând în bronz scene din viața cotidiană a comunității rurale.

Întregul ansamblu format din cele trei personaje era estimat de experți la o valoare de 90.000 de euro. Hoții au țintit însă doar una dintre componente, cel mai probabil pentru a o introduce rapid pe piața neagră a antichităților sau pentru valoarea brută a metalului comercializat ilegal.

Într-un final, traseul statuii s-a oprit brusc în județul Buzău. În urma unei operațiuni rapide declanșate de IPJ Buzău, piesa de bronz, pentru care s-ar fi plătit 1.000 de euro, a fost identificată chiar în curtea unui localnic, care o ținea expusă.

Ce riscă bărbatul și care este starea operei de artă

Statueta din bronz a fost ridicată imediat de către polițiști și urmează să fie supusă unei expertize detaliate din partea specialiștilor în cultură și patrimoniu, pentru a i se stabili cu exactitate valoarea istorică și materială, precum și pentru a evalua dacă a suferit deteriorări în timpul transportului ilegal.

„În urma activităților investigative desfășurate, polițiștii au identificat și indisponibilizat o statuetă din bronz, bun reclamat ca fiind sustras de pe teritoriul statului german. Cercetările continuă sub coordonarea parchetului pentru stabilirea întregii activități infracționale.”

Polițiștii români au deschis un dosar penal complex și încearcă acum să stabilească modul în care a fost transportată o statuie de asemenea dimensiuni din Germania până în România fără a trezi suspiciuni la granițe. Totodată, polițiștii vor stabili dacă buzoianul implicat a fost cel care a executat furtul din Wiehagen sau dacă este doar un complice (tăinuitor) care a cumpărat opera de artă la o fracțiune din prețul real.

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