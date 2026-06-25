Deși niciunul dintre cei doi nu a confirmat oficial că urmează să se căsătorească, fanii sunt convinși că pregătirile pentru unul dintre cele mai spectaculoase evenimente mondene ale anului sunt deja în desfășurare.

Potrivit mai multor publicații americane, compania de organizare de evenimente Winick Productions ar fi solicitat aprobări pentru instalarea unei infrastructuri temporare în zona Madison Square Garden, în perioada 2-4 iulie. Informația a alimentat imediat speculațiile că locația ar putea găzdui o petrecere grandioasă dedicată cuplului.

Sursele citate de presa de peste Ocean susțin că evenimentul ar putea reuni peste 1.000 de invitați din lumea muzicii, sportului, divertismentului și afacerilor, ceea ce ar explica măsurile logistice și de securitate de amploare care ar fi necesare.

Invitați celebri și măsuri sporite de securitate

Interesul uriaș generat de relația dintre Taylor Swift și Travis Kelce a făcut ca fiecare detaliu apărut în spațiul public să fie analizat intens. În ultimele săptămâni au circulat informații potrivit cărora peste 1.000 de persoane ar fi fost invitate la un eveniment programat pentru 3 iulie 2026 la Madison Square Garden.

Experții în securitate citați de presa americană consideră că orice ceremonie sau petrecere asociată cu cei doi ar necesita măsuri excepționale. Popularitatea globală a artistei și statutul lui Travis Kelce ca unul dintre cei mai cunoscuți jucători din NFL ar transforma evenimentul într-o provocare majoră pentru organizatori.

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În plus, au apărut informații despre rezervări de hotel și aranjamente de călătorie care ar implica membri ai echipei Kansas City Chiefs, ceea ce a alimentat și mai mult zvonurile despre o posibilă celebrare de mari dimensiuni la New York.

Cu toate acestea, unele surse susțin că evenimentul de la Madison Square Garden nu ar reprezenta ceremonia propriu-zisă. Potrivit speculațiilor, Taylor Swift și Travis Kelce ar putea alege să își rostească jurămintele într-un cadru privat, departe de atenția publicului, urmând ca ulterior să organizeze o recepție spectaculoasă pentru familie, prieteni și invitați celebri.

Ceremonie secretă înaintea marii petreceri

Misterul s-a adâncit și după declarațiile atribuite lui George Kittle, jucător al echipei San Francisco 49ers. Acesta ar fi sugerat că persoanele invitate au primit anumite instrucțiuni, însă nu cunosc toate detaliile despre locația și desfășurarea evenimentului.

Deocamdată, nici Taylor Swift, nici Travis Kelce nu au comentat public informațiile apărute. Reprezentanții celor două vedete au păstrat tăcerea, în timp ce fanii continuă să urmărească fiecare indiciu care ar putea confirma dacă una dintre cele mai urmărite povești de dragoste din lume se îndreaptă spre marele pas.