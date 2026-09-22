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O mărturisire neașteptată a făcut ca o anchetă rămasă neelucidată timp de 30 de ani să fie redeschisă de anchetatori, în Marea Britanie. Un bărbat s-a prezentat de bunăvoie la sediul poliției pentru a recunoaște o crimă pe care a comis-o în 1996, lăsându-i muți de uimire pe polițiști, care nu l-au considerat niciodată suspect.
Robert Lloyd, de 53 de ani, a fost condamnat la închisoare pe viață pentru fapta săvârșită în 1996. La acea dată, acesta făcea parte dintr-un grup de bărbați mascați care l-au atacat pe Michael McDermott, de 26 de ani, în locuința unei rude a acestuia din Manchester, pe 9 noiembrie 1994, relatează BBC.
Agresorii au pătruns seara, înarmați cu bâte de baseball și cuțite, în locuința în care se afla victima. Aceștia i-au provocat lui McDermott mai multe răni, inclusiv plăgi înjunghiate, în timp ce tânărul se afla întins pe canapea.
După atacul sângeros, suspecții au traversat strada în fugă și s-au îndreptat spre o alee unde îi aștepta o mașină care i-a transportat de la locul faptei.
În martie 2026, Lloyd a fost condamnat de Tribunalul Coroanei din Manchester la închisoare pe viață, cu o perioadă minimă de executat de 17 ani. Cu toate acestea, publicarea informațiilor despre caz fusese anterior restricționată din cauza anchetei poliției, care era încă în desfășurare.
Dosarul a fost redeschis în octombrie 2025, după ce Lloyd, originar din Denton, Tameside, a mărturisit crima. Ulterior, în luna martie, el s-a declarat vinovat de acuzația de omor.
„Moartea lui Michael, în urmă cu 30 de ani, a fost devastatoare pentru cei dragi lui și a lăsat de atunci numeroase întrebări fără răspuns. Sper ca familia lui Michael să simtă acum, în urma acestei condamnări, un sentiment de alinare și liniște”, a declarat inspectorul detectiv Rachel Smith.
Ancheta poliției este în continuare în desfășurare, în timp ce detectivii încearcă să identifice și alte persoane implicate în atac.
„Ancheta noastră cu privire la circumstanțele morții tragice a lui Michael este în continuare foarte activă și îi îndemn pe toți cei care dețin informații să se prezinte și să discute cu poliția”, a declarat Smith.