O mărturisire neașteptată a făcut ca o anchetă rămasă neelucidată timp de 30 de ani să fie redeschisă de anchetatori, în Marea Britanie. Un bărbat s-a prezentat de bunăvoie la sediul poliției pentru a recunoaște o crimă pe care a comis-o în 1996, lăsându-i muți de uimire pe polițiști, care nu l-au considerat niciodată suspect.

Robert Lloyd, de 53 de ani, a fost condamnat la închisoare pe viață pentru fapta săvârșită în 1996. La acea dată, acesta făcea parte dintr-un grup de bărbați mascați care l-au atacat pe Michael McDermott, de 26 de ani, în locuința unei rude a acestuia din Manchester, pe 9 noiembrie 1994, relatează BBC.

Agresorii au pătruns seara, înarmați cu bâte de baseball și cuțite, în locuința în care se afla victima. Aceștia i-au provocat lui McDermott mai multe răni, inclusiv plăgi înjunghiate, în timp ce tânărul se afla întins pe canapea.

După atacul sângeros, suspecții au traversat strada în fugă și s-au îndreptat spre o alee unde îi aștepta o mașină care i-a transportat de la locul faptei.

În martie 2026, Lloyd a fost condamnat de Tribunalul Coroanei din Manchester la închisoare pe viață, cu o perioadă minimă de executat de 17 ani. Cu toate acestea, publicarea informațiilor despre caz fusese anterior restricționată din cauza anchetei poliției, care era încă în desfășurare.

Dosarul a fost redeschis în octombrie 2025, după ce Lloyd, originar din Denton, Tameside, a mărturisit crima. Ulterior, în luna martie, el s-a declarat vinovat de acuzația de omor.

„Moartea lui Michael, în urmă cu 30 de ani, a fost devastatoare pentru cei dragi lui și a lăsat de atunci numeroase întrebări fără răspuns. Sper ca familia lui Michael să simtă acum, în urma acestei condamnări, un sentiment de alinare și liniște”, a declarat inspectorul detectiv Rachel Smith.

Ancheta poliției este în continuare în desfășurare, în timp ce detectivii încearcă să identifice și alte persoane implicate în atac.