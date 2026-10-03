Cinci drone au survolat sâmbătă dimineață spațiul aerian al Republicii Moldova, potrivit ministerului Apărării de la Chișinău. Explozii au fost auzite în mai multe raioane, inclusiv la Crocmaz, iar fragmente ale unor aparate de zbor au fost descoperite în mai multe zone, relatează publicația deschide.md. Nu au fost raportate victime.

Mai multe drone au survolat R. Moldova

Ministerul Apărării de la Chișinău a anunțat că cinci aparate de zbor fără pilot au fost detectate, sâmbătă dimineață, în spațiul aerian al Republicii Moldova.

„Serviciul Operații Aeriene al Armatei Naționale precizează că astăzi, 3 octombrie, în intervalul de timp 7:45-8:00, spațiul aerian național a fost survolat de cinci aparate de zbor fără pilot”, a transmis ministerul Apărării, care a precizat că Serviciul Operații Aeriene continuă monitorizarea spațiului aerian al Republicii Moldova, în coordonare cu autoritățile competente și partenerii. Aparatele au fost observate în apropierea localităților Anenii Noi, Ștefan Vodă, Hîncești, Tudora și Căușeni.

Potrivit publicației deschide.md, care citează informații furnizate de Poliție, locuitorii din raioanele Căușeni, Ștefan Vodă, Anenii Noi și Hîncești au alertat autoritățile după ce au auzit explozii în afara localităților. La ora 07:50, Poliția din Căușeni a fost sesizată în legătură cu o explozie produsă în afara orașului, din zona respectivă ridicându-se fum dens. Polițiștii ajunși la fața locului au descoperit fragmente ale unei drone.

Alte fragmente de dronă au fost găsite în apropierea localităților Dubovca și Hîncești, precum și în raionul Anenii Noi, între satele Delacău și Puhăceni.

Explozie și incendiu de vegetație la Crocmaz

O altă explozie a fost raportată în apropierea satului Crocmaz, din raionul Ștefan Vodă.

Potrivit Poliției, deflagrația s-a produs într-o plantație de viță-de-vie, în apropierea unei brigăzi agricole. Nu au fost raportate victime. În urma exploziei a izbucnit însă un incendiu de vegetație, iar geamurile clădirii brigăzii agricole au fost deteriorate.

Ministerul Apărării a confirmat că sistemul național integrat de monitorizare a înregistrat survolarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către mai multe aparate de zbor fără pilot în dimineața zilei de 3 octombrie. Serviciul Operații Aeriene continuă monitorizarea spațiului aerian, în coordonare cu celelalte autorități și cu partenerii externi.

Poliția documentează incidentele pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.

Deocamdată, autoritățile nu au precizat tipul și proveniența dronelor. De asemenea, nu a fost stabilit dacă fragmentele descoperite în mai multe zone provin de la aparatele de zbor detectate în timpul survolării. Autoritățile le recomandă cetățenilor să evite zonele în care au fost semnalate explozii și să nu se apropie și să nu atingă fragmente sau alte obiecte suspecte. În astfel de situații, oamenii sunt îndemnați să apeleze numărul de urgență 112.

Sâmbătă dimineață, Rusia a lansat un atac masiv asupra Podului de Nord, care traversează râul Nipru în Kiev, în timp ce Moscova continuă să vizeze podurile importante din capitala Ucrainei, pentru a treia zi consecutiv.