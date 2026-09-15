Helen Plotkin, profesoară de artă pensionară, în vârstă de 88 de ani, a păstrat tabloul în sufragerie timp de peste 60 de ani, fără să știe că pe perete se află o mică avere.

Lucrarea, pe care a cumpărat-o dintr-un magazin second-hand din New York în 1966 pentru modesta sumă de 100 de dolari (aproximativ 86 de euro), a fost vândută recent la o licitație din Edinburgh pentru 189.200 de lire sterline, adică peste 221.000 de euro, relatează Blic, parte a grupului Ringier.

Autenticitatea tabloului în ulei pe pânză, intitulat „Interior: The Lady in Black” (Interior: Doamna în negru), a fost necunoscută ani buni, deoarece semnătura autoarei era ilizibilă. Secretul a fost dezvăluit abia atunci când fiul pensionarei, Barry, a decis să investigheze originea tabloului și l-a dus la o expertiză, unde, cu ajutorul inteligenței artificiale, a fost descifrată semnătura din colțul din dreapta sus.

Experții de la casa de licitații Lyon & Turnbull au confirmat că este o lucrare de William Francis Campbell Boalo Cadell, unul dintre cei patru artiști proeminenți cunoscuți sub numele de „Coloriștii scoțieni” de la începutul secolului al XX-lea.

Cadell este amintit pentru reprezentările sale elegante ale interioarelor din cartierul New Town din Edinburgh, precum și pentru naturile sale statice vii și stilizate.

Însăși proprietara, care locuiește acum în Florida, și-a amintit momentul în care, la 28 de ani, a văzut pentru prima dată tabloul într-un magazin din White Plains, New York. Ea a subliniat că a fost imediat atrasă de lucrare datorită educației și experienței sale în istoria artei.

„Pictura emana o eleganță incontestabilă, maiestuoasă, dar ceea ce mi-a atras cel mai mult atenția a fost aplicarea culorilor. Modul în care nuanțele pastelate au fost încorporate în compoziție a fost atât interesant, cât și îndrăzneț - era clar că aceasta era opera unui artist important, cu o înțelegere profundă a luminii și a formei”, a spus Helen Plotkin.