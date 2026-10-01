Un tablou realizat de Vincent van Gogh în ultimele două luni de viață a ieșit din nou la lumină după ce a stat peste 60 de ani într-o colecție privată, departe de ochii publicului. „Châtaigniers en fleurs”, sau „Castani înfloriți”, este evaluat la 180 de milioane de dolari și va fi scos la licitație pe 18 noiembrie, la New York, scrie The Guardian.

Pictura face parte dintr-o colecție de 12 opere semnate de unii dintre cei mai mari artiști ai ultimelor două secole, care ar putea aduce împreună peste 450 de milioane de dolari. Timp de mai bine de 50 de ani, colecția a rămas în mare parte inaccesibilă publicului.

Van Gogh a pictat tabloul în mai 1890 și a murit în iulie

„Castani înfloriți” a fost pictat în mai 1890, la scurt timp după ce Vincent van Gogh ajunsese în Auvers-sur-Oise, un sat francez aflat la nord de Paris. Artistul tocmai plecase din spitalul psihiatric de la Saint-Rémy-de-Provence. A urmat o perioadă de energie creativă intensă, în care a pictat cel puțin patru lucrări importante având drept subiect castanii din Auvers. Van Gogh a murit în iulie 1890, la doar câteva săptămâni după realizarea tabloului.

Tocmai această perioadă face lucrarea atât de rară. Cele mai multe picturi realizate de artist la sfârșitul vieții se află acum în marile muzee ale lumii. „Castani înfloriți” este una dintre doar opt picturi realizate de Van Gogh la Auvers care se mai află în proprietate privată.

După moartea artistului, tabloul a ajuns la fratele său

Povestea lucrării a continuat și după moartea lui Van Gogh. Tabloul i-a revenit mai întâi fratelui său, Theo van Gogh. Ulterior a trecut prin mai multe colecții, iar printre proprietarii săi s-a numărat și George Gard „Buddy” DeSylva, compozitor și producător american de film, care a fost unul dintre fondatorii Capitol Records.

În cele din urmă, pictura a intrat în colecția Nelly Arrieta de Blaquier, o importantă colecționară argentiniană care a murit în 2020. Acolo a rămas, alături de alte capodopere impresioniste și moderne, într-o colecție despre care specialiștii știau, dar pe care publicul aproape că nu a avut ocazia să o vadă.

O colecție despre care lumea artei vorbea ca despre o legendă

Timp de peste jumătate de secol, colecția Blaquier-Arrieta a căpătat o reputație aparte tocmai pentru că lucrările sale apăreau atât de rar în public. Philip Hook, fost director al departamentului de artă impresionistă și modernă de la Sotheby's și expert cunoscut al emisiunii BBC „Antiques Roadshow”, spune că apariția acestor lucrări pe piață reprezintă un moment istoric.

Colecția ajunsese să aibă un statut aproape legendar în lumea artei, fiind cunoscută mai ales printre specialiști, fără ca operele sale să poată fi văzute în mod obișnuit de public. Simon Shaw, consilier principal de artă la Sotheby's, a comparat-o cu „un mic Musée d'Orsay” care își deschide acum porțile pentru prima dată.

Și un Cézanne de 150 de milioane de dolari va fi scos la vânzare

Van Gogh este piesa cea mai scumpă a colecției, dar nu este singurul nume uriaș. La aceeași licitație va ajunge și „Arlequin”, de Paul Cézanne, pictură realizată la sfârșitul secolului al XIX-lea și evaluată la 150 de milioane de dolari. În colecție se mai află lucrări de Camille Pissarro, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas, Claude Monet, Paul Gauguin, Alfred Sisley, André Derain, Henri de Toulouse-Lautrec și Maurice de Vlaminck. În total, cele 12 picturi sunt estimate să depășească 450 de milioane de dolari la vânzare.