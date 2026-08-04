Potrivit 9to5Mac, cazul reprezintă o nouă escaladare a tensiunilor dintre gigantul tehnologic și Moscova.

Conflictul dintre Apple și Rusia: un istoric al tensiunilor

Începând din 2019, Rusia a impus producătorilor de smartphone-uri obligația de a preinstala aplicații de stat pe produsele vândute în țară.

Legea a intrat în vigoare în 2021, moment în care Apple a negociat o soluție de compromis: în loc de preinstalare automată, utilizatorii de iPhone din Rusia primeau o listă de aplicații dezvoltate local, disponibile pentru descărcare în timpul configurării inițiale a dispozitivului.

Totuși, relațiile dintre Apple și autoritățile ruse s-au deteriorat rapid după invazia Ucrainei din martie 2022. Apple a încetat atunci vânzările de produse și exporturile către Rusia, a eliminat aplicațiile RT News și Sputnik News din magazinele sale din afara Rusiei, iar în septembrie 2022 a scos mai multe aplicații dezvoltate de compania rusă VK, invocând sancțiunile impuse de Marea Britanie.

Cerințele stricte ale Rusiei și răspunsul Apple

În 2025, Rusia a introdus noi reguli care obligă preinstalarea aplicației MAX și a magazinului de aplicații RuStore pe toate smartphone-urile și tabletele vândute pe teritoriul său. Apple nu a respectat aceste cerințe, iar în iunie 2026 a eliminat complet aplicația MAX din App Store-ul rusesc, urmată de alte aplicații dezvoltate de VK.

„Autoritatea antimonopol a deschis un caz împotriva Apple după ce compania americană nu a respectat avertismentul privind preinstalarea aplicației MAX și a magazinului RuStore pe dispozitivele sale”, a declarat agenția de știri de stat RIA, citată de Reuters.

Sancțiuni și consecințe posibile

În urma eliminării aplicațiilor din magazinul său, Serviciul Federal Antimonopol din Rusia a somat Apple să remedieze „tratamentul discriminatoriu” aplicat software-ului autohton până pe 15 iulie 2026.

Deși Apple a permis preinstalarea unui motor de căutare rusesc pe iOS 26.6, compania nu a îndeplinit celelalte cerințe legate de MAX și RuStore. Deocamdată, nu este clar ce penalități ar putea primi Apple dacă se va constata încălcarea legii concurenței.

Rusia a calculat în 2024 o datorie de aproximativ 20 de decilioane de dolari (20, urmat de 33 de zerouri) pentru Google, în urma sancțiunilor aplicate companiei americane pentru nerespectarea cerințelor privind conținutul de pe YouTube. Apple nu a oferit încă nicio declarație oficială cu privire la această anchetă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE