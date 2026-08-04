Reducerea presiunii pe sistemul energetic

Companiile din sectorul de retail alimentar au convenit să implementeze un pachet de măsuri voluntare menite să diminueze presiunea pe rețeaua națională de energie electrică în perioadele de vârf de consum.

Decizia vine ca un răspuns responsabil la apelurile autorităților și vizează ajustarea funcționării infrastructurii din spațiile comerciale, fără a afecta însă siguranța alimentară sau confortul de bază al clienților.

Printre alte măsuri luate se numără: predominanţa iluminatului LED şi iluminat dimabil/reglabil ca intensitate în funcţie de nivelul de lumină naturală; senzori de temperatură pentru gestionarea eficientă a sistemelor de climatizare; montarea uşilor la toate vitrinele şi instalaţiile de frig alimentar; instalarea senzorilor de prezenţă în toate spaţiile administrative şi back-office; utilizarea panourilor fotovoltaice pentru autoconsum.

„Membrii AMRCR conştientizează responsabilitatea pe care o au faţă de comunităţile în care îşi desfăşoară activitatea. Prin aceste măsuri voluntare, ne propunem să contribuim activ la reducerea presiunii pe sistemul energetic naţional, asigurând în acelaşi timp continuitatea fluxului comercial, în condiţii de deplină siguranţă şi confort pentru consumatori”, se arată în comunicatul emis de membrii Asociaţiei Marilor Reţele Comerciale din România (AMRCR), potrivit Euronews.

Ilie Bolojan cere economii și spune că poate limita legal consumul marilor companii

Ilie Bolojan cere cetățenilor, companiilor și autorităților publice, în urma crizei energetice din România, să ia măsuri voluntare pentru reducerea consumului. „Le mulțumesc tuturor celor care au luat aceste măsuri și se vede deja că a scăzut consumul. De exemplu, față de alte ore ale zilei, în această dimineață am avut consumul în medie cu 200 MW mai scăzut”, a spus acesta luni, 3 august 2026.

Orele de presiune rămân cele de seară. „În discuțiile pe care le-am avut astăzi cu principalii consumatori am convenit că fiecare dintre dânșii vor lua măsuri voluntare pentru reducerea consumului în funcție de profilul lor”, a mai adăugat premierul interimar.



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