Conform surselor citate de Reuters, este vorba în primul rând de armele sol-sol ale armatei terestre, așa-numitele ATACMS. Armata americană a folosit „practic toate” rachetele de acest tip.

Reuters notează că situația epuizării ATACMS-urilor și a rachetelor pentru lovituri de precizie (PrSM) nu a mai fost raportată anterior.

PrSM sunt o generație nouă de rachete mai avansate, cu rază mai lungă de acțiune decât ATACMS, pe care le vor înlocui, și ar putea fi importante într-un eventual conflict cu China. Analiștii estimează costul unei rachete PrSM la peste un milion de dolari.

Munițiile cu rază lungă de acțiune sunt o parte importantă a arsenalului american, întrucât permit lovituri precise de la o distanță sigură.

Rachetele ATACMS au jucat un rol-cheie și în războiul din Ucraina, fiind folosite de ucraineni împotriva unor obiective de pe teritoriul Rusiei.

Sursele Reuters au refuzat să precizeze câte bucăți din fiecare tip de muniție mai există în stocurile armatei americane, însă și-au exprimat îngrijorările că aceste penurii ar putea limita capacitatea Statelor Unite de a-și descuraja adversarii, în special Rusia și China.

O a patra sursă a declarat că CENTCOM (Comandamentul Central al SUA), responsabil de operațiuni în Orientul Mijlociu, și-a epuizat practic toate rachetele cu lansare de la sol de care dispunea înainte de războiul cu regimul islamic din Iran și s-a reaprovizionat din alte regiuni ale lumii.

Solicitată să comenteze despre situația stocurilor, Casa Albă a emis o declarație din partea președintelui Donald Trump care susține că Statele Unite „au mult mai multe muniții decât oricine din lume, mult mai multe decât au nevoie”, iar „companiile noastre de apărare produc în acest moment mai multe muniții ca oricând, pe lângă extinderea fabricilor și echipamentelor la niveluri record”.

Reuters nu a reușit să obțină coementarii din partea companiei Lockheed Martin, care produce ATACMS și PrSM.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a declarat că „armata americană este cea mai puternică din lume și are tot ce trebuie pentru a executa (ordinele – n.r.) în momentul și în locul alese de președinte”.

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