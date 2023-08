Unde poți să te dai cu caiacul în România

Explorarea apelor cu ajutorul caiacului a devenit în ultimii ani o activitate din ce în ce mai populară în rândul practicanților de sporturi extreme din România. Aceasta oferă o experiență cu adevărat unică și reprezintă o modalitate inedită prin care pasionații de sport se pot bucura de frumusețea peisajelor naturale mioritice.

Indiferent că ești un începător curios, pasionat de aventură și dornic de a ieși din monotonia cotidiană de zi cu zi, ori ești o persoană experimentată cu spirit aventurier, trebuie să știi că în țară există numeroase locuri unde poți să te dai cu caiacul și să te conectezi în acest fel cu natura. În cazul în care ești un fan declarat al sporturilor în aer liber și ți-ai propus să ai parte de o experiență completă, unde adrenalina este la cote maxime, atunci va trebui să experimentezi o plimbare cu caiacul. În ce locuri poți face asta îți vom spune în cele ce urmează.

Ce este caiacul

Denumirea de caiac provine de la cuvântul „kayak”, cafre era folosit în trecut de membrii tribului Inuit din Canada. Aceștia foloseau niște ambarcațiuni care aveau un aspect destul de apropiat de cel al bărcilor pe care le știm cu toții astăzi.

Un caiac este o ambarcațiune sportivă ușoară, de mici dimensiuni, care are ambele capate ascuțite, aflăm de pe enciclopedia online Wikipedia. În plus, caiacul este construit simetric, având prora și pupa înălțate. Această barcă este îngustă și are suprafața de alunecare netedă sau în clinuri și se poate conduce din poziția șezut cu ajutorul unei padele. Vorbim aici despre un tip de vâslă nefixată, care este prevăzută la ambele capete cu pale.

Ce trebuie să știi despre plimbările cu caiacul

Plimbările cu caiacul au câștigat în ultima vreme tot mai mulți adepți din țara noastră. Pe de-o parte, această activitate oferă o experiență provocatoare unică în felul ei, mai ales dacă aceasta se desfășoară pe ape repezi (se poate vâsli și pe lacuri), iar pe de altă parte sunt benefice atât pentru corp, cât și pentru minte.

Experții în domeniu recomandă ca, înainte să pornești într-o astfe de aventură, să iei cel puțin o lecție de caiac. Deși la prima vedere nu pare foarte greu, fiind vorba până la urmă de vâslit, lipsa unei pregătiri adecvate îți poate da mari bătăi de cap. De aceea, lecțiile de caiac te vor învăța destule lucruri, cum ar fi modul în care să vâslești sau cum să îți revii dintr-o răsturnare.

Experiența unei plimbări cu caiacul este inedită indiferent de nivelul la care practici acest sport extrem. Traseele pentru caiac sunt stabilite în funcție de nivelul de pregătire și de experiență al celor care se aventurează într-o astfel de călătorie, dar și de gradul de dificultate al traseului pe care îl parcurgi. De asemenea, reușita unei plimbări cu caiacul mai depinde și de sectorul de apă pe care urmează să-l traversezi, precum și de tipul de caiac pe care îl folosești.

Dacă te afli în fața primei tale experiențe de acest gen ori vâslești către performanță, multitudinea și diversitatea de lacuri și de ape curgătoare te vor determina să le descoperi pe cele mai frumoase, dar și pe cele mai dificile dintre ele.

Cum se vâslește într-un caiac

În timp ce apa îți testează atenția și dexteritatea atunci când te plimbi cu caiacul, brațele împing cu putere padelele. Întreaga acțiune se petrece pe albia unui râu săpată în stâncile muntelui ori pe un lac liniștit, unde pare că te conectezi cu natura verde, reușind în acest fel să te desprinzi pentru câteva ore de viața cotidiană.

Tehnica de vâslit în cazul caiacului este pe cât de simplă, pe atât de solicitantă, mai ales în situațiile în care vâslești mai mult timp și pe ape repezi. Astfel, cel care se află în caiac ține padela cu mâinile în zona de mijloc a acesteia și execută mișcări alternative de o parte și de alta a caiacului pentru a asigura atât echilibrul, cât și înaintarea acestuia prin apă.

Direcția se menține cu ajutorul unei cârme dirijate cu picioarele, printr-un sistem alcătuit din cabluri și un levier. După cum aminteam anterior, sportivul vâslește din poziția așezat în caiac, pe un scăunel special, cu picioarele întinse, ușor flexate, și cu talpa sprijinită pe un palonier.

Cele mai potrivite locuri unde să te dai cu caiacul

Dacă vrei să afli care sunt cele mai pitorești lacuri și râuri unde poți să practici caiacul în România ți-am pregătit un ghid cu cele mai potrivite locuri unde poți practica acest sport.

Plimbări cu caiacul în România

Plimbări cu caiacul în București

Dacă te afli în zona București-Ilfov poți să te plimbi cu caiacul pe unul dintre lacurile Herăstrău, Floreasca, Titan sau Colentina. La 15 kilometri distanță de București este situat lacul Mogoșoaia, care are o suprafață de 66 de hectare și o adâncime de 4 metri. Ceva mai departe se află lacul Snagov, care se întinde pe o suprafață de 5,75 km2 și care are o adâncime maximă de 9 metri.

Plimbări cu caiacul pe Dunăre

Și pe Dunăre se pot organiza diferite trasee pentru plimbări cu caiacul. O astfel de experiență prin Cazanele Dunării reprezintă o aventură ce poate fi transformată, în funcție de buget și de timp, într-o adevărată expediție, cu dormit la cort, foc de tabără, gătit la ceaun, etc. De asemenea, se poate parcurge un traseu care leagă portul Oltenița de locul de vărsare al Agreșului în Dunăre, prin pădurea din amonte.

Plimbări cu caiacul în Delta Neajlovului

Delta Neajlovului este o alternativă mult mai accesibilă la Deltă. Situată la 30 de kilometri de București, acesta este un loc superb, unde plimbarea pe baltă este „acompaniată” de stufăriș, nuferi și foarte multe specii de păsări, o adevărată încântare.

Plimbări cu caiacul în Delta Dunării

Este locul perfect pentru plimbările cu caiacul pentru că puteți admira apusuri și răsărituri spectaculoase, floră, faună… un loc parcă rupt din realitate. Gradul de dificultate al turei cu caiacul în Delta Dunării este unul ușor, dar experiența va fi unică mai ales dacă vreți să explorați canalele specifice celei mai sălbatice zone a Deltei.

Plimbări cu caiacul pe lacuri montane

Plimbările cu caiacul pe astfel de lacuri, cum ar fi Lacul Vidraru și Lacul Siriu, sunt zone sigure și recomandate de experți persoanelor care vor să practice acest sport la nivel de începător. Peisajele superbe și pădurile verzi care înconjoară ochiurile de apă formează cadrul natural ideal pentru o plimbare cu caiacul. Pentru un plus de adrenalină poți să parcurgi golfurile laterale.

Plimbări cu caiacul la Rucăr

Caiaciștii experimentați pot să se dea cu caiacul pe râul Dâmbovița din zona Rucăr, la 30 km de Bran. Traseul poate fi parcurs în circa patru ore, timp în care râul te va purta într-o experiență unde adrenalina este la cote maxime.

Plimbări cu caiacul pe Cheile Nerei

Traseul din Parcul Național Cheile Nerei este marcat ca intensitate medie, astfel că te poți bucura de fiecare părticică a naturii din această regiune în timp ce apele repezi ale râului te poartă în aval. Trebuie să știi că aici există mai multe puncte de oprire, ideale pentru repaos. În funcție de timpul pe care îl ai la dispoziție, poți opta fie pentru traseul scurt de patru ore, fie pentru cel de șapte ore.

Plimbări cu caiacul pe râul Cerna

Un alt râu recomandat exclusiv celor cu experiență este Cerna, care propune două trasee foarte tehnice, unde atenția și îndemânarea sunt puse la grea încercare. Se poate opta pentru un traseu de o oră și jumătate sau unul de trei ore. Cel de-al doilea traseu este ceva mai lung, dar și mai dificil și te va pune față în față cu căderi de apă, o albie foarte îngustă și cu foarte multe viraje.

Foto: 123rf.com

