Despre uleiul de măsline și beneficiile sale

Uleiul de măsline este unul dintre cele mai vechi și mai prețuite tipuri de ulei. Obținut prin presarea fructelor măslinului, un arbore venerat încă din antichitate, acest ulei a fost folosit de milenii nu doar ca aliment, ci și ca remediu, elixir de frumusețe și chiar element ritualic.

Țările din bazinul mediteranean, precum Grecia, Italia sau Spania sunt celebre pentru producția uleiului de măsline, iar astăzi acesta este recunoscut și apreciat în întreaga lume pentru gustul său unic și proprietățile sale extraordinare.

Benefiicii și utilizări

Uleiul de măsline este un adevărat elixir al sănătății și al frumuseții. Bogat în acizi grași mononesaturați, antioxidanți și vitamina E, el protejează inima, menține nivelul normal al colesterolului și susține buna funcționare a sistemului digestiv.

Consumat regulat, ajută la prevenirea inflamațiilor, întărește sistemul imunitar și contribuie la menținerea unui metabolism echilibrat. În același timp, are beneficii vizibile pentru piele și păr, hidratează, regenerează și întârzie îmbătrânirea prematură.

În bucătărie, uleiul de măsline poate fi folosit în nenumărate moduri. El poate fi folosit crud, pentru a îmbogăți salatele, legumele proaspete, brânzeturile sau pastele, oferind un gust fin.

Recomandări
Uleiul extravirgin, considerat cel mai valoros, este obținut prin presare la rece, fără tratamente chimice sau termice, păstrând astfel intacte toate substanțele benefice. Acesta este ideal pentru consumul crud, deoarece la temperaturi înalte își poate pierde o parte din calitățile sale nutritive.

Totuși, uleiul de măsline poate fi folosit și la gătit, cu anumite precauții. Multe bucătării tradiționale mediteraneene folosesc uleiul de măsline ca principală sursă de grăsime. Acesta conferă mâncărurilor un gust echilibrat și catifelat, iar în combinație cu ierburi aromatice, usturoi sau lămâie, creează sosuri simple, dar pline de caracter.

Dincolo de latura culinară, uleiul de măsline are numeroase utilizări și în afara bucătăriei.

Utilizări ale uleiului de măsline în afara bucătăriei

Uleiul de măsline, deși este cunoscut în primul rând pentru rolul său esențial în gastronomie, are o mulțime de alte utilizări, unele mai știute, alte mai puțin știute.

De-a lungul timpului, oamenii au descoperit că ulieul de măsline poate fi un aliat de nădejde în îngrijirea personală, în menaj, în întreținerea obiectelor din casă și chiar în micile remedii de zi cu zi. Cu o compoziție bogată în acizi grași mononesaturați, antioxidanți și vitamine, în special vitamina E, uleiul de măsline a devenit un ingredient aproape magic, capabil să hrănească, să protejeze și să repare, fie că vorbim despre piele, păr, piele naturală, lemn sau metal.

Utilizări ale uleiului de măsline în îngrijirea pielii și a corpului

  • Pentru hidratare și protecție a pielii

Uleiul de măsline este un hidratant natural excepțional. Pielea, în special cea uscată sau sensibilă, beneficiază enorm de pe urma proprietăților sale emoliente. Aplicat direct pe piele, el ajută la refacerea barierei naturale de protecție și previne pierderea apei din țesuturi. Poate fi folosit simplu, ca loțiune de corp după baie, câteva picături masate ușor pe pielea încă umedă o lasă netedă, elastică și cu un luciu discret, sănătos.

  • Previne apariția vergeturilor

Atât femeile cât şi bărbaţii se pot confrunta cu aceste mici neplăceri care apar pe diverse zone ale corpului precum abdomen, fese, coapse, şolduri sau sâni. Deşi ele apar cel mai des pe abdomen, în ultimele luni de sarcină, ele pot fi întâlnite şi la persoanele care slăbesc sau pierd rapid masă musculară. Pentru a preveni apariția acestora pe corp, masează zona cu ulei de măsline cel puţin de două ori pe zi şi vei vedea că rezultatele nu vor întârzia să apară.

  • Pentru calmarea iritațiilor

De asemenea, uleiul de măsline este foarte apreciat pentru capacitatea sa de a calma iritațiile și de a ameliora senzațiile de uscăciune sau de mâncărime. Poate fi potrivit chiar și pentru pielea bebelușilor, însă acest lucru trebuie făcut cu atenție și precauție.

  • Ca demachiant natural

În cosmetică, el este adesea folosit drept demachiant natural. Uleiurile au proprietatea de a dizolva machiajul și impuritățile grase de pe piele, fără a o agresa. Astfel, câteva picături de ulei de măsline aplicate pe o dischetă demachiantă pot curăța eficient chiar și machiajul rezistent la apă, lăsând tenul moale și hrănit. Spre deosebire de alte soluții de curățare, nu usucă pielea și nu modifică echilibrul natural al sebumului.

  • Ca balsam de buze

De asemenea, poate fi folosit ca balsam de buze, în special iarna, când frigul și vântul le pot crăpa. O picătură de ulei aplicată seara, înainte de culcare, face minuni, iar efectul este vizibil a doua zi.

  • Pentru hidratarea cuticulelor

Pentru mâini și unghii, uleiul de măsline are o dublă acțiune, hrănește pielea uscată și întărește unghiile fragile. Un masaj ușor la nivelul cuticulelor, cu puțin ulei călduț, le menține suple și previne exfolierea.

  • În fabricarea săpunurilor de casă

Uleiul de măsline se poate folosi și chiar se folosește frecvent la prepararea săpunurilor de casă, fiind unul dintre cele mai vechi și mai apreciate ingrediente din această artă tradițională. Este și unul dintre cele mai prețioase ingrediente pentru obținerea unor produse blânde, naturale și benefice pentru piele.

Îngrijirea părului și a scalpului

Puține produse naturale oferă atâta beneficii pentru păr precum uleiul de măsline. Folosit ca tratament nutritiv, el reface firul de păr deteriorat de vopsiri, uscător sau soare, redându-i strălucirea și suplețea.

Aplicat ușor încălzit pe lungimea părului și masat pe scalp, stimulează circulația sângelui și hrănește rădăcina. După 30–60 de minute, părul se spală normal, iar efectul este vizibil încă de la prima utilizare.

Este deosebit de eficient pentru vârfurile despicate și pentru părul uscat sau aspru, căruia îi redă un aspect sănătos și un luciu natural. Unele persoane aleg să adauge câteva picături de ulei de măsline în masca lor obișnuită de păr, pentru un plus de hidratare.

Utilizări ale uleiului de măsline ca remediu natural

În medicina tradițională, uleiul de măsline a fost folosit nu doar intern, ci și extern, ca leac blând pentru diverse afecțiuni minore. Aplicat pe piele, are efect calmant asupra arsurilor ușoare, a iritațiilor solare sau a mușcăturilor de insecte.

De asemenea, în combinație cu lămâie sau miere, este considerat un remediu popular pentru detoxifierea ficatului și pentru stimularea digestiei.

Unii îl folosesc chiar pentru masajul corporal, datorită texturii sale fine și a proprietăților relaxante. Masajul cu ulei de măsline încălzit ușor reduce tensiunea musculară, calmează durerile articulare și lasă pielea incredibil de catifelată.

Utilizări mai puțin cunoscute ale uleiului de măsline

  • Curăță vopseaua și urmele de ceara de pe piele. Dacă te-ai murdărit de vopsea sau ți-au rămas urme de ceară de la epilat, te poți curăța cu ajutorul uleiului de măsline
  • Ajută la dezlipirea autocolantelor. Trage un colț al autocolantului și apoi picură câteva picături de ulei de măsline pentru a-l dezlipi mai ușor și fără urme
  • Ajută la păstrarea calității încălțămintei de piele. Unge încălțămintea cu o cârpă moale pe care ai pus câteva picături de ulei de măsline și aceasta va străluci și va fi protejată .
  • Uleiul de măsline poate fi și un lubrifiant natural. Dacă o balama scârțâie sau un fermoar se blochează, o picătură de ulei aplicată cu grijă poate rezolva problema imediat. Spre deosebire de uleiurile industriale, acesta nu este toxic și nu emană mirosuri neplăcute.
  • Poate fi folosit pentru lustruirea obiectelor metalice, cum ar fi oțelul inoxidabil din bucătărie, pentru a le reda strălucirea și a preveni apariția petelor de apă.
  • Poate fi folosit la îngrijirea mobilei din lemn, redându-i luciul natural și protejând-o de uscăciune. O cârpă moale îmbibată ușor în ulei de măsline poate șterge praful și revigora aspectul mobilierului, fără a-l deteriora.
  • Unele persoane folosesc uleiul de măsline chiar și pentru îngrijirea animalelor de companie. Câteva picături adăugate în hrana câinilor sau pisicilor pot contribui la un păr mai lucios și o piele mai sănătoasă. Sigur, dacă nu există contraindicații din partea medicului veterinar.

Sursă foto – Shuttersock.com

